Het luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) wordt niet gespaard tijdens de covid-19-pandemie. 2020 leverde een lagere omzet en winst. Maar de groep toonde toch een zeer sterke weerbaarheid in de tweede jaarhelft. Ze werd daarvoor door rijkelijk beloond met nieuwe recordkoersen, voor het eerst boven 500 euro.Na een omzetdaling op groepsniveau van 15 procent in het eerste kwartaal en een omzetduik van 38 procent in het tweede kwartaal, bleef het omzetverlies in het derde en vierde kwartaal beperkt tot respectievelijk 7 en 3 procent (14,3 miljard euro in het laatste kwartaal). Opgeteld geeft dat voor het volledige boekjaar een omzetcijfer van 44,65 miljard euro. Dat is 17 procent (21% na drie kwartalen) minder dan de recordomzet van 53,67 miljard euro in 2019. Organisch (zonder overnames of desinvesteringen) bedraagt de terugval 16 procent. Maar het grootste luxeconcern kan ook in crisistijden blijven rekenen op de cruciale afdeling Mode & Lederwaren. Terwijl alle andere afdelingen een omzetdaling optekenen, zien we daar een forse klim van 18 procent in de periode oktober-december 2020 tegenover dezelfde periode vorig jaar. De afdeling is wereldwijd bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo, enzovoort. Ze was vorig jaar goed voor 47,5 procent van de groepsomzet. In het crisisjaar 2020 is de divisie crucialer dan ooit, zeker in winstgevendheid. Mode & Lederwaren stond vorig jaar voor 86,5 procent van de groepsebit (7,19 op 8,30 miljard euro bedrijfswinst). De winstdaling bleef beperkt tot amper 2 procent en zorgde ervoor dat de groepswinst slechts 28 procent is gezakt (van 11,50 naar dus 8,30 miljard euro). Het is opmerkelijk dat de verkoop van de Dior Bobby-tas van minstens 3000 dollar in volle pandemie toch flink wat kooplustigen lokte.De andere divisie die vorig jaar nog min of meer overeind bleef, was de afdeling Wijnen & Sterke dranken met onder meer de topmerken Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy. De organische omzetterugval bleef daar beperkt tot 14 procent (van 5,58 naar 4,75 miljard euro) en de winstafname bedroeg 20 procent (van 1,73 naar 1,39 miljard euro). De afdeling Selectieve Retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek met ruim 1100 winkels. Die divisie kreeg in 2020 een serieuze omzetdreun van 30 procent te verwerken. Het zakencijfer dook van 14,79 naar 10,15 miljard euro. Het is ook de enige divisie waarvan het resultaat in de rode cijfers werd geschreven: -203 miljoen euro tegenover nog 1,39 miljard euro winst in 2019. De afdeling Parfums & Cosmetica deed het ook niet geweldig met een omzetdaling van 22 procent en een daling van de ebit van 88 procent (van 683 naar 80 miljoen euro). Iets minder slecht is de prestatie van Horloges & Juwelen met een daling van de winst van 59 procent (van 736 naar 302 miljoen euro). In omzettermen is dat de kleinste afdeling (3,36 miljard euro), maar daar komt verandering in. Na flink wat getouwtrek mag LVMH Tiffany & Co verwelkomen. Het juwelenhuis had een prijskaartje van zo'n 15 miljard euro. ConclusieAnalisten en beleggers reageerden gematigd positief op de jaarcijfers van de luxegigant. LVMH is topkwaliteit, maar tegen circa 24 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 35 keer de verwachte winst van dit jaar is het aandeel ook erg duur. Dat leidde wel tot een beurskoers van meer dan 500 euro en een beurskapitalisatie van meer dan 250 miljard euro. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 505,40 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 251,5 miljard euroK/w 2020: 57Verwachte k/w 2021: 35Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 1,1%