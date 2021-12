In tegenstelling wat de markt aangeeft, is Ontex geen hopeloos geval.

De CEO van Ontex, Esther Berrozpe, heeft haar plan om de producent van hygiëneproducten weer op de rails te krijgen, moeten bijspijkeren. Om de doelstellingen voor 2023 te halen, waaronder een ebitda-marge tussen 12,5 en 13,5, zijn forse ingrepen nodig. Het plan dat Berrozpe op 15 december aankondigde, werd voorgesteld als New Ontex. Maar uiteindelijk betekent het een terugkeer naar de periode voor het vorige management begon met initiatieven waardoor het bedrijf vooral meer schulden kreeg en minder rendabel werd, zoals het ontwikkelen van eigen merken en het aanboren van de Latijns-Amerikaanse markt.

...

De CEO van Ontex, Esther Berrozpe, heeft haar plan om de producent van hygiëneproducten weer op de rails te krijgen, moeten bijspijkeren. Om de doelstellingen voor 2023 te halen, waaronder een ebitda-marge tussen 12,5 en 13,5, zijn forse ingrepen nodig. Het plan dat Berrozpe op 15 december aankondigde, werd voorgesteld als New Ontex. Maar uiteindelijk betekent het een terugkeer naar de periode voor het vorige management begon met initiatieven waardoor het bedrijf vooral meer schulden kreeg en minder rendabel werd, zoals het ontwikkelen van eigen merken en het aanboren van de Latijns-Amerikaanse markt. Met het nieuwe plan focust Ontex weer op huismerken en de Europese en de Noord-Amerikaanse markt. Men kan stellen dat het weinig ambitieus is, maar we zien vooral de logische terugkeer naar realisme. Het geeft ook een duidelijk perspectief en haalbare ambities voor de komende jaren. Na de aankondiging dook de koers scherp naar beneden. Maar die koersdaling is niet los te zien van een nieuwe omzet- en winstwaarschuwing. Ontex lijdt onder problemen in de aanvoerketen en exploderende grondstoffenprijzen. Door zijn niet-optimale structuur en verzwakte concurrentiepositie kan het de hogere kosten niet of nauwelijks meteen doorrekenen. Voor het boekjaar daalde de verwachte vergelijkbare omzetdaling van 1 naar 1,5 procent, en de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van circa 9 naar 8,5 procent, ondanks kostenbesparingen van 75 miljoen euro bruto (60 miljoen euro netto). In het derde kwartaal steeg de vergelijkbare omzet nog met 0,9 procent tot 512,3 miljoen euro tegenover dezelfde periode in 2020. Tegenover het vorige kwartaal was er een stijging met 2 procent, ondanks aanvoerproblemen. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam 29,9 procent lager uit op 40,0 miljoen euro, tegenover 57,1 miljoen in de periode juli-september van 2020. Dat betekent ook een scherpe afname van de ebitda-marge van 11,3 naar 7,8 procent. De gestegen grondstoffenprijzen duwden de ebitda in het derde kwartaal 28 miljoen euro lager, en vaagden de 12 miljoen euro extra kostenreducties ruimschoots weg. Na negen maanden heeft Ontex 42 miljoen euro bespaard, en is het op weg naar de beoogde 60 miljoen euro voor 2021. De netto financiële schuld daalde licht (-1,3%) tot 837 miljoen euro, tegenover 847,6 miljoen eind vorig jaar. Maar door de forse daling van de recurrente ebitda is de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) weer opgelopen van 3,6 keer eind 2020 naar 4,3 keer eind september. Dat moet tegen 2023 minder dan 3 keer worden, maar dan moet het plan-Berrozpe wel vruchten afwerpen. Goed nieuws is dat de betaling van 81 miljoen euro door de vorige eigenaars van het Braziliaanse keten Hypermarcas de schuldgraad begin oktober weer onder 4 (3,9 x) bracht.ConclusieDe marktreactie was uiterst negatief. Overdreven negatief, wat ons betreft. De ultieme verkoopgolf op het slechte nieuws te veel. Maar voor ons is er nu wel een duidelijker perspectief, en we blijven dan ook herhalen dat Ontex voor ons geen hopeloos geval is, zoals de markt laat uitschijnen. Dit aandeel is voor ons dan ook een fraaie kans voor de komende 24 maanden. Een van de of mogelijk zelfs dé kandidaat voor een turnaround richting 2023. We verhogen dan ook onze positie in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 7,02 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 578,1 miljoen euroK/w 2020: 10Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: -