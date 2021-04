Umicore denkt dit jaar een aangepaste bedrijfswinst van bijna 1 miljard euro te verdienen.

Umicore pakte vorige week uit met een positieve winstwaarschuwing van formaat. De aangepaste bedrijfswinst zou dit jaar 1 miljard euro benaderen. Dat is ongeveer het dubbele in vergelijking met 2020 en ver boven de marktconsensus van 700 miljoen euro. De koers reageerde niet al te uitbundig op de fors hogere winstverwachtingen, omdat het aandeel al stevig gewaardeerd was, en omdat de extra winststijging voor een groot deel rust op fel gestegen prijzen van metalen die Umicore 'ontgint' in zijn recyclagedivisie. Die prijzen zijn behoorlijk volatiel, en dus kan deze winst niet zomaar naar de toekomst worden geëxtrapoleerd.In de eerste maanden van het jaar was de recyclagedivisie opnieuw het goudhaantje van weleer. Ook vorig jaar gaven de gestegen prijzen voor onder meer rodium en palladium de afdeling vleugels, maar nu is het hek helemaal van de dam. De prijs voor een kilo rodium is gestegen tot bijna 1 miljoen dollar. Het metaal is zeldzaam, maar is essentieel als grondstof voor bijvoorbeeld katalysatoren. Als metaal dat een sleutelrol speelt in de groene transitie van de economie maar kampt met aanbodproblemen, zal de prijs op langere termijn dus wellicht hoog blijven. "Ik durf niet te garanderen dat de prijzen op dit hoge niveau blijven, maar ik zie geen signalen van een snelle ommekeer", zegt Marc Grynberg, de afscheidnemende CEO van Umicore. Umicore puurt die materialen in haar smelter in Hoboken uit elektronisch schroot en andere afvalstromen. De concurrentie om die afvalstromen is groot, maar stilaan komt de aanvoer van afgedankte autokatalysatoren op dreef. "We hebben daarop geanticipeerd, en dat zie je nu in de cijfers", zegt Grynberg. De recyclagedivisie zal dit jaar voor 250 miljoen euro extra bedrijfswinst zorgen, met als kanttekening dat de bedrijfswinst in de tweede jaarhelft iets lager zal liggen door onderhoudswerken in Hoboken in het najaar. De verdere evolutie van de metaalprijzen zal ook doorwegen in de eindafrekening.Ook in de tweede andere divisies trekken de activiteiten aan. In de katalysatorendivisie verwacht het management zelfs een verdubbeling van de bedrijfswinst. De wereldwijde automarkt herstelt van het bijzonder moeilijke 2020 en Umicore doet daar nog eens een stijgend marktaandeel bovenop dankzij de sterke marktpositie in katalysatoren voor Chinese en Europese benzinewagens. Beleggers kunnen nog meer moed putten uit de nieuwe verwachtingen voor de divisie die kathodematerialen maakt voor batterijen van elektrische auto's. Die divisie moet op langere termijn voor een grote winstgroei zorgen, maar in 2020 klapte de bedrijfswinst in elkaar door de overcapaciteit en gedaalde prijzen op de Chinese markt. Het zal nog tijd vragen om die overcapaciteit weg te werken, maar het ergste leed lijkt voorbij. Rekende Umicore in februari voor dit jaar op een bedrijfswinst van ongeveer 115 miljoen euro in deze divisie, dan wordt die verwachting nu nog iets opgetrokken. Vooral in Europa trekt de verkoop aan. Later dit jaar start Umicore de fabriek in Polen op. ConclusieUmicore denkt dit jaar een aangepaste bedrijfswinst van bijna 1 miljard euro te verdienen. Die verbluffende winstverwachting rust niet alleen op hoge maar volatiele metaalprijzen, maar ook op een sterke vraag voor katalysatoren en een herstellende vraag naar kathodematerialen voor batterijen. Op basis van de nieuwe winstverwachting daalt de koers-winstverhouding naar 20 en bedraagt de ondernemingswaarde 11 keer de bedrijfscashflow. Dat is net genoeg om het advies te verhogen naar koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,4Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 12,4 miljard euroK/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 20Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%