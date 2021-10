De milde winstwaarschuwing was geen donderslag bij heldere hemel.

Voor een CEO is het nooit fijn om te debuteren met een winstwaarschuwing. Het overkwam vorige week Mathias Miedrich, die als nieuwe CEO van Umicore lagere verwachtingen in de markt moest zetten. In plaats van een bedrijfswinst van iets meer dan 1 miljard euro zullen aandeelhouders dit jaar tevreden moeten zijn met bijna 1 miljard euro. Dat blijft een uitstekend resultaat, maar een neerwaartse aanpassing van de bedrijfswinst is zelden een katalysator voor koersstijgingen op korte termijn.Als een hofleverancier van de autosector ontsnapt Umicore niet aan het chronische tekort van halfgeleiders dat de productie van zowel klassieke als elektrische auto's langer en harder parten speelt dan afgelopen zomer nog gedacht. Heel wat autoproducenten moeten de lopende band stilleggen, wat voor de drie divisies van Umicore gevolgen heeft. Een grote verrassing is dat niet. Afgelopen zomer was al duidelijk dat Umicore surfte op een cyclische golf die hoogte zou verliezen door de problemen in de autosector en een afkoeling van de recordprijzen voor een aantal edelmetalen.De recyclagedivisie moet afrekenen met dalende prijzen voor enkele edelmetalen, zoals rhodium en palladium, als gevolg van de lagere vraag uit de automobielsector. De winstvooruitzichten van die divisie waren nog gebaseerd op de veronderstelling dat de hoge prijzen tijdens de zomer de rest van het jaar zouden standhouden. De divisie zal dit jaar nog altijd een uitzonderlijk resultaat neerzetten, maar het zal iets minder zijn dan de bedrijfswinst van 616 miljoen euro waarop de beleggers rekenden.De haperende productie van elektrische auto's weegt ook op de vraag naar batterijmaterialen voor die auto's. Umicore verwacht dat het tekort aan halfgeleiders nog een groot deel van volgend jaar op de productie van elektrische auto's zal wegen. Als reactie heeft het bedrijf de opstart van de nieuwe kathodematerialenfabriek in Polen uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2022. In afwachting bedient Umicore de Europese markt vanuit zijn Koreaanse fabriek. Dat uitstel kan ook wegen op de verkoop van kathodematerialen in 2022. Tesla kondigde vorige maand een ruimer gebruik aan van de concurrerende LFP-batterijtechnologie, wat voor wat onrust zorgt bij de beleggers. Umicore ziet die technologie niet als een bedreiging voor de vraag naar de batterijmaterialen van Umicore, die de NMC-batterijen voeden. Die batterijen blijven beter geschikt voor performantere prestaties, zoals een hoger bereik.De bedrijfswinst van de divisie Energy & Surface Technologies houdt dit jaar stand, omdat de lagere verkoopvolumes van batterijmaterialen worden gecompenseerd door een beter dan verwachte resultaten bij de verkoop van kobalt- en nikkelchemicaliën, die genieten van een aanhoudende hoge vraag en hoge prijzen. De katalysatorendivisie kan niet ontsnappen aan de haperende productieschema's bij de autobouwers, maar toch bevestigt Umicore in die divisie de verwachtingen van een ruime verdubbeling van de bedrijfswinst, goed voor een bedrijfswinst van ongeveer 330 miljoen euro. Umicore doet het beter dan de automarkt, onder meer dankzij een stijgend marktaandeel in katalysatoren voor benzinewagens.ConclusieDe milde winstwaarschuwing was geen donderslag bij heldere hemel. Deze zomer was al duidelijk dat een correctie op de hoge edelmetaalprijzen in de lucht hing. De verkoop van de batterijmaterialen lijdt wel meer dan verwacht onder de haperende autoproductie. De waardering is met een koers-winstverhouding van 18 fair. Het zal wellicht wat tijd vragen om de hapering in de automobielsector uit te zweten. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 49,01Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 12,3 miljard euroK/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: +44%Koersverschil sinds jaarbegin: +25%