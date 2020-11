De autobatterij-activiteiten van Umicore staan nog even op de pechstrook. Voor de aandeelhouders is dat op korte termijn een harde noot om te kraken.

De divisie die kathodematerialen voor elektrische auto's maakt, moest de winstmotor van Umicore worden. Die belofte stuwde de koers in 2018 tot boven 50 euro. De coronacrisis en het minder gunstige subsidieregime voor elektrische auto's in China hebben er voorlopig anders over beslist. In China kampt de markt met overcapaciteit, wat druk op de prijzen zet. In 2018 investeerden de producenten van batterijmaterialen fors in extra capaciteit, anticiperend op een stijging van de vraag met 20 tot 30 procent per jaar. Maar in 2019 daalde de vraag, om pas de voorbije maanden langzaam te herstellen. In de eerste negen maanden van 2020 steeg de verkoop van elektrische wagens met 9 procent, terwijl de vraag naar batterijen slechts met 5 procent toenam. Dat komt doordat de stijging van de verkoop in Europa vooral te danken is aan hybride auto's, waarin vijf tot zes keer minder kathodematerialen zitten.Marc Grynberg, de CEO van Umicore, verwacht dat het nog jaren zal vergen om de overcapaciteit op de Chinese markt weg te werken. Ook beleggers rekenen niet op een snel herstel. Een bijkomende zorg is dat op korte termijn vooral Tesla marktaandeel wint op de Chinese markt, terwijl Tesla op dit ogenblik geen klant is van Umicore.De kwartaalupdate die Umicore begin november publiceerde, stelde de beleggers niet gerust. De overcapaciteit op de Chinese markt weegt zwaar op de rendabiliteit van de divisie batterijmaterialen. Die kampt met hoge vaste kosten door de uitbreidingsinvesteringen en de aanhoudend hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling om het technologische leiderschap vast te houden. Umicore wijst erop dat het meer tijd zal vragen om de verkoopvolumes te halen die voor de gewenste schaaleffecten en winstgroei zullen zorgen. Umicore verwacht voor die divisie een bedrijfswinst van 70 à 75 miljoen euro over heel 2020. Aangezien het al 52 miljoen euro bedrijfswinst heeft geboekt in de eerste jaarhelft, is de winstgevendheid in de tweede jaarhelft gedaald tot 20 à 25 miljoen euro. Dat is zelfs onvoldoende om de kapitaalkosten terug te verdienen. Marc Grynberg predikt geduld, omdat de elektrificatie van het wagenpark een niet te stoppen trend blijft. Toch zal Umicore dit jaar meer dan behoorlijke resultaten afleveren. Het management verwacht een bedrijfswinst tussen 465 tot 490 miljoen euro, of slechts een fractie minder dan vorig jaar. Dat komt omdat de recyclagetak op volle toeren draait en de katalysatorendivisie iets sneller dan verwacht herstelt in het spoor van een automarkt. De mondiale verkoop van auto's zou dit jaar slechts met 20 in plaats van 25 procent dalen, terwijl Umicore zijn marktaandeel in katalysatoren verder ziet stijgen. De sterke prestatie van de recyclagedivisie is te danken aan de vlotte toevoer van materialen en aan hoge edelmetaalprijzen. De aanvoer lijkt gegarandeerd de volgende jaren, terwijl de prijzen moeilijker te voorspellen zijn. De kans is groot dat de batterijdivisie de winstfakkel opnieuw kan overnemen, als de rendabiliteit van de recyclagedivisie onder druk zou staan. Het eigene aan het bedrijfsmodel van Umicore is dat de optelsom van de drie divisies een vrij stabiel resultaat oplevert. Het potentieel van de strategie die mikt op schone mobiliteit blijft op lange termijn intact. De winstgevendheid van de batterijdivisie kan nog jarenlang worden achtervolgd door de overcapaciteit en de prijsdruk op de Chinese markt. Sterke prestaties van de andere divisies kunnen de groepswinst op peil houden. Maar om de koers opnieuw hoger te jagen moet eerst de twijfel over de batterijdivisie de wereld uit. Het advies blijft daarom 'houden'. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 33,7Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,1 miljard euroK/w 2019: 33Verwachte k/w 2020: 28Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 1,1%