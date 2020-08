De koers van Umicore struikelde over de waarschuwing van het bedrijf dat een herstel van de vraag naar batterijmaterialen niet voor morgen is. De bijzonder sterke recyclagedivisie redt intussen de meubelen.

Umicore presteerde in de eerste helft van dit jaar nagenoeg even goed als in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt. De voorbije maanden werd de belangrijkste eindmarkt van Umicore, de automarkt, zwaar getroffen door de coronacrisis. De kelderende vraag naar auto's decimeerde zowel de verkoop van batterijmaterialen voor elektrische en hybride wagens als de verkoop van katalysatoren. Twee van de drie divisies van de groep kregen dus de volle laag. Vooral de batterijdivisie had voor groei moeten zorgen, maar de bedrijfswinst van die divisie halveerde van 102 naar 54 miljoen euro. De dalende omzet en de hoge vaste kosten zetten de bedrijfswinst zwaar onder druk. Het bedrijf investeerde de voorbije jaren fors in een hogere productiecapaciteit, anticiperend op een stijgende vraag naar batterijmaterialen.Uitstel is nog geen afstel, maar het zal tijd vergen om die tik te verwerken. CEO Marc Grynberg ziet de vraag naar batterijmaterialen niet herstellen in de tweede jaarhelft, ook omdat de autoproducenten nog heel wat voorraden moeten wegwerken. In China heeft de automarkt zich in het voorjaar hervat, maar in Europa en de Verenigde Staten blijft de markt aanmodderen. In het segment van de elektrische auto's herstelt vooral de vraag naar hybride wagens, die vijf tot zes keer minder batterijmaterialen nodig hebben dan een puur elektrische wagen. Over heel 2020 verwacht Umicore een daling van de wereldwijde vraag naar auto's met maar liefst 25 procent. Die aderlating veroordeelde ook de katalysatorendivisie tot een omzetdaling met 20 procent. De recurrente bedrijfswinst verschrompelde van 87 naar 21 miljoen euro. In de tweede jaarhelft verwacht Umicore wel een herstel van de katalysatorenverkoop. Dat de halfjaarcijfers van de groep toch standhielden, is volledig te danken aan de recyclagedivisie, die garen spon van de sterk gestegen edelmetaalprijzen en een toename van de verwerkte volumes. De omzet steeg met 40 procent en de bedrijfswinst verdrievoudigde tot 191 miljoen euro. De divisie is opnieuw goed voor ruim 70 procent van de groepswinst. De prestaties van de recyclagedivisie bleven de voorbije jaren in de schaduw van de batterijgekte, maar redden in 2020 de meubelen. Maar de afdeling kan niet alle brokken blijven lijmen, ook al omdat de fabriek in Hoboken vier weken heeft stilgelegen voor een gepland onderhoud. Aangezien Umicore geen stevig herstel van de vraag naar batterijmaterialen verwacht, zal de bedrijfswinst over heel 2020 onder het niveau van vorig jaar blijven. Ondanks het omvangrijke investeringsprogramma blijft de balans vrij sterk, met een schuldpositie die beperkt blijft tot 1,75 keer de bedrijfscashflow. Het is overigens geen toeval dat het samenspel van de divisies een relatief stabiel groepsresultaat oplevert. "Het toont aan dat onze strategie werkt. De drie divisies hebben synergieën met elkaar, maar ze hebben elk een andere businesscyclus. Tijdens vorige crisis hebben we nog gezien dat recyclage het goed doet als de economie het moeilijk heeft", zegt Marc Grynberg. Het potentieel van de strategie die mikt op schone mobiliteit, blijft op lange termijn intact. De milieunormen worden almaar strenger, wat de vraag naar elektrische auto's en katalysatoren ondersteunt. De koers struikelde bij de publicatie van de halfjaarcijfers over de waarschuwing van het bedrijf dat een herstel van de vraag naar batterijmaterialen niet voor morgen is. De bijzonder sterke recyclagedivisie redt intussen de meubelen. De nog altijd vrij pittige waardering van ruim 30 keer de verwachte winst voor dit jaar wijst erop dat beleggers het vertrouwen behouden in de gunstige vooruitzichten. Het advies blijft daarom houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 39,4Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,8 miljard euroK/w 2019: 33Verwachte k/w 2020: 33Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 0,95%