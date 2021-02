De resultaten van 2020 benadrukken het potentieel van Umicore, maar tonen ook aan dat de rit hobbelig kan worden.

"Dit is een goed moment om te stoppen als CEO van Umicore", verraste Marc Grynberg bij de presentatie van de jaarresultaten. De strategie om Umicore om te bouwen tot een leider in materialen voor een schone mobiliteit was een schot in de roos. Sinds zijn aantreden in 2008 verzevenvoudigde de beurswaarde. In 2020 boekte Umicore de hoogste recurrente winst ooit. Dat dit evenveel redenen zijn om een vervolg te breien aan het succesverhaal liet Grynberg in het midden. "Mijn opvolger kan voor een versnelling van de waardecreatie zorgen. Umicore is sterk gepositioneerd om in te spelen op een aantal megatrends, zoals de elektrificatie van het wagenpark, de rush naar lagere emissies, en de uitbouw van een circulaire economie."

...

"Dit is een goed moment om te stoppen als CEO van Umicore", verraste Marc Grynberg bij de presentatie van de jaarresultaten. De strategie om Umicore om te bouwen tot een leider in materialen voor een schone mobiliteit was een schot in de roos. Sinds zijn aantreden in 2008 verzevenvoudigde de beurswaarde. In 2020 boekte Umicore de hoogste recurrente winst ooit. Dat dit evenveel redenen zijn om een vervolg te breien aan het succesverhaal liet Grynberg in het midden. "Mijn opvolger kan voor een versnelling van de waardecreatie zorgen. Umicore is sterk gepositioneerd om in te spelen op een aantal megatrends, zoals de elektrificatie van het wagenpark, de rush naar lagere emissies, en de uitbouw van een circulaire economie."De resultaten van 2020 benadrukken het potentieel van Umicore, maar tonen ook aan dat de rit hobbelig kan worden. Beleggers wisselden de voorbije twaalf maanden regelmatig hoop voor vrees in, en omgekeerd, wat resulteerde in een heel volatiele beurskoers. Vandaag overheerst opnieuw hoop, nu de autoverkoop aantrekt, de metaalprijzen op recordniveaus noteren en de elektrische auto verder lijkt door te breken. Dat vertaalt zich in een vrij stevige waardering, met een koers-winstverhouding van 30 en een ondernemingswaarde van 15 keer de bedrijfscashflow.De meest beloftevolle activiteit blijft de productie van kathodematerialen voor de batterijen van elektrische auto's, al staat die divisie nog even op de pechstrook. De bedrijfswinst verschrompelde tot 75 miljoen euro door overcapaciteit in China, die druk op de prijzen zet en voor een dure onderbenutting van de capaciteit zorgt. Maar op langere termijn zit de trend goed. Zowel China als de Europese Unie wil de elektrificatie van het wagenpark versnellen. De Europese autoproducenten hebben de ambitie tegen 2035 een volledig elektrisch gamma aan te bieden. Umicore kan vanaf 2022 de Poolse fabriek voor kathodematerialen in de strijd gooien en denkt aan uitbreidingsinvesteringen. "De stijging van de Europese vraag zal gigantisch zijn, maar we zullen voorzichtig zijn in ons investeringsbeleid. Het is in een snel groeiende markt moeilijk om het aanbod af te stemmen op de vraag", zegt Grynberg.De meubelen werden vorig jaar vooral gered door de recyclagedivisie, die genoot van stijgende prijzen voor een aantal metalen zoals rhodium, palladium en platina. De recurrente bedrijfswinst van die divisie verdubbelde vorig jaar, en dit jaar belooft nog beter worden omdat de metaalprijzen verder stegen. In 2020 was de divisie goed voor 61 procent van de bedrijfswinst, en slorpte daarbij slechts 12 procent van het ingezette kapitaal op. De batterijdivisie eiste vorig jaar de helft van het ingezette kapitaal op, maar zorgde voor slechts 13 procent van de bedrijfswinst. De katalysatorendivisie is de stabiele factor, al kreeg ook de verkoop in het voorjaar een stevig klap in het spoor van de gedaalde autoverkoop. Het najaar bracht herstel, met een aantrekkend marktaandeel voor Umicore, onder meer dankzij de goed presterende oplossingen voor benzinemotoren op de Chinese en Europese markt. Voor 2021 verwacht Umicore een aanzienlijke toename van de bedrijfswinst.ConclusieUmicore sloot een bewogen 2020 af met een recordhoge recurrente bedrijfswinst. Het bedrijf gaat op zoek naar een nieuwe CEO. Beleggers geloven in de sterke fundamenten, getuige de koers-winstverhouding van 30 op basis van de verwachte resultaten voor dit jaar. Het vraagt echter nog even geduld voor de winstmotor van de batterijmaterialen op toerental zal komen. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 48,3 euroTicker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 11,8 miljard euroK/w 2020: 28Verwachte k/w 2020: 30Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%