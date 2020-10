Het bedrijf is schuldenvrij en heeft dus de middelen en de mogelijkheden om de isolatiedivisie voort uit te bouwen, net op een moment dat de Europese Unie een aanzet geeft tot een renovatiegolf.

Recticel beleeft een historisch jaar. De markt kijkt sinds jaar en dag uit naar de verkoop van de afdeling Automotive Interiors, maar het kwam er maar niet van. Op een moment dat niemand het nog verwachtte, hapte de Duitse private-equityspeler Admetostoch toe. Admetos kocht in eerste instantie 51 procent, en kan de resterende 49 procent vanaf maart 2024 verwerven tegen een afgesproken waardering. Recticel verkocht ook het resterende 50 procentbelang in dejoint venture Eurofoam aan de Duitse partnerGreiner. Die betaalde veel meer dan de boekwaarde, waardoor de netto-opbrengst van de deal 210 miljoen euro bedroeg. De analisten hadden beide samen op 140 miljoen euro geschat. Er werd een meerwaarde van 85 miljoen euro gerealiseerd. Voor die tweede deal mag Recticel zijn concurrent Kingspan bedanken. De Ierse onderneming sloot een deal met Greiner voor de helft van Eurofoam in het kader van het vijandige bod van 700 miljoen euro, dat Kingspan eerder dit jaar uitbracht voor Recticels divisies Isolatie en Soepelschuim. Eurofoam is een onderdeel van Soepelschuim. Kingspan (zie analyse p.106-107) is geen onbekende voor de polyurethaanproducent, want in 2010 deed het al eens een overnamepoging. De raad van bestuur wees het bod unaniem af, maar het was duidelijk dat Recticel zich moest heroriënteren. Naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers kregen we de bevestiging dat beide deals op 30 juni zijn afgerond. Die halfjaarresultaten tonen ook dat Recticel in de eerste zes maanden behoorlijk heeft geleden onder de coronacrisis, ondanks een beloftevol jaarbegin. De gecombineerde omzet daalde met 17,5 procent tot 374,3 miljoen euro. De poluyrethaanproducent zal zich nu vooral richten op de uitbouw van de afdeling Isolatie. Het kroonjuweel van de groep zag de omzet met 13,2 procent teruglopen, van 129,8 naar 112,7 miljoen euro. In de eerste twee maanden was de vraag nog sterk. De divisie Slaapcomfort blijft ook nog wel even in de groep. Na enkele zwakke jaren stabiliseerde daar de verkoop in de loop van vorig jaar. Het eerste kwartaal bracht daarvan de bevestiging met een omzetstijging van 1,4 procent. Maar door de lockdown kreeg de omzet in de eerste jaarhelft toch een klap van 8,9 procent, van 119,8 naar 109,2 miljoen euro. Dankzij de verkoopdeals is Recticel midden 2020 een schuldenvrij bedrijf, wat belangrijk is in crisistijden. De netto financiële schuld bedroeg aan het einde van de eerste jaarhelft 55,2 miljoen euro, maar dat is inclusief de leaseverplichtingen (IFRS-16). Halen we die eruit, dan is er een nettokaspositie van 11,4 miljoen euro. De bedrijfsleiding gaat ervan uit dat de omzet en de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) in de tweede jaarhelft in lijn zullen liggen met het cijfer van de tweede helft van 2019.ConclusieDit jaar kan Recticel voluit inzetten op de strategische heroriëntatie. Het bedrijf is schuldenvrij en heeft dus de middelen en de mogelijkheden om de isolatiedivisie voort uit te bouwen, net op een moment dat de Europese Unie een aanzet geeft tot een renovatiegolf. Een enorme kans dus om een groeiversnelling hoger te schakelen. Dat moet leiden tot een herwaardering van het aandeel. Tegen een verhouding van iets meer dan 7 keer de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de verlaagde bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend jaar is het aandeel veel goedkoper dan dat van Kingspan (23 keer de ev/ebitda 2021). Daarom geven we niet alleen een positief advies, maar promoveren we Recticel tot kandidaat voor de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,76 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 487 miljoen euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 48Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 2,7%