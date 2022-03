Het aandeel kan herstellen van de beursgangkater en uitgroeien tot een beurslieveling.

Voor de zoveelste keer in Europa staat een aandeel enkele maanden na de beursgang fors lager. We bestuderen dan ook bijna nooit beursnieuwelingen, wegens te duur naar de beurs gebracht. Zeker als de nieuwkomer, zoals Universal Music Group (UMG), meteen een fenomenale sprong maakt op de eerste beursdag. Maar sinds die piekkoers ging het aandeel begin maart zo'n 35 procent lager. Dan zijn we wel geïnteresseerd. UMG is de wereldmarktleider in de muziekindustrie. De groep is zo dominant dat ze er ooit in geslaagd is alle muzikanten uit de top tien van de Billboard Hot 100-lijst onder contract te hebben. Van The Beatles tot Justin Bieber, van ABBA tot Lady Gaga, van Elton John tot Taylor Swift en The Weeknd, allemaal zijn ze onder contract bij Universal Music Group. UMG is de groep met de grootste platenlabels ter wereld, waaronder Universal Music, EMI, Abbey Road Records, Capital Music Group, Motown en Virgin Music. De Brit Sir Lucian Grainge, de CEO van UMG, kocht EMI op een moment dat de wereldwijde omzet in de muziekindustrie gekrompen was van 23,6 miljard in 2001 naar 14 miljard dollar in 2014 door de dalende platenverkoop. Dat was visionair. Sinds 2015 klimmen de omzetcijfers weer elk jaar gestaag. In 2021 was er in de Verenigde Staten voor het eerst sinds 1996 weer een stijging van de fysieke verkoop in de platenwinkels. De gamechanger is de komst van streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Dat heeft het waardemodel in de sector helemaal op zijn kop gezet. Eenmalige inkomsten zijn vervangen door een voortdurende stroom aan streaminginkomsten. Van de inkomsten uit de hele muziekindustrie kwam in 2020 al 62 procent uit streaming. Bij UMG is dat zelfs zo'n 70 procent. Volgens waarnemers heeft streaming nog flink wat groeipotentieel. De streamingbedrijven hebben samen enkele honderden miljoenen abonnees, maar daar zit de komende vijf tot tien jaar nog rek op gezien de omvang van de wereldbevolking en de wereldwijde interesse voor muziek.Muziekrechten worden gezien als een nieuwe goudmijn. De grootste spelers in de financiële wereld, zoals KKR, Blackstone en Pimco, kwamen in het nieuws met deals over muziekrechten. Muzikanten als Bruce Springsteen en Bob Dylan hebben de afgelopen tijd hun muziekrechten verkocht aan grote investeerders. De jaarcijfers van 2021 lieten een gemengd beeld zien. UMG klopte de verwachtingen met een omzet van 8,504 miljard euro versus een analistenconsensus van 8,411 miljard euro. Dat is vooral te danken aan een bijna 4 procent hoger cijfer in het vierde kwartaal: 2,520 miljard versus een verwachte 2,431 miljard euro. De groei bedroeg 14,4 procent op jaarbasis en zelfs 19 procent in het laatste kwartaal. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) bleef met een stijging van 9,8 procent in de periode oktober-december onder de verwachting. Die ging van 458 naar 503 miljoen euro, maar analisten hadden 516 miljoen verwacht. Dat te maken met een eenmalig element. Op jaarbasis sprong de ebitda van 1,487 naar 1,788 miljard euro, een stijging van 20,2 procent. De ebitda-marge nam toe van 20,0 naar 21,0 procent. Het gebrek aan prognoses voor 2022 stelde analisten teleur. ConclusieWe zijn eerder dit jaar van start gegaan met de actieve opvolging van Universal Music Group. We hebben het aandeel onlangs in de voorbeeldportefeuille opgenomen als een van de grotere Europese groeiverhalen voor de komende jaren. Het aandeel kan herstellen van de beursgangkater en uitgroeien tot een beurslieveling. We verwachten een verder herstel in de loop van het jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,36 euroTicker: UMG NAISIN-code: NL0015000IY2Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 40,53 miljard euroK/w 2021: 39Verwachte k/w 2022: 25,5Koersverschil sinds IPO: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 1,1%