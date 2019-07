Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Uranium Participation Corporation

Een aandeel dat het nog niet heeft waargemaakt is Uranium Participation Corporation (UPC). Met een tegendraadse belegging in het Canadese bedrijf speelt de particuliere belegger op een veilige manier - zonder de operationele risico's die verbonden zijn aan mijnbouw - in op een verwachte stijging van de uraniumprijs. De enige activiteit van UPC is het kopen en bewaren van fysiek uranium met als doel het later te verkopen tegen hogere prijzen.

...