De timing van het prijsherstel is het moeilijkste element van deze contraire belegging.

Uranium Participation Corporation (UPC), genoteerd op de beurs van Toronto, is voor de particuliere belegger een aantrekkelijke manier om in te spelen op de prijsevolutie van uranium, zonder de operationele risico's van een mijnbouwer. Zijn enige activiteit is investeren in fysiek uranium met het oog op meerwaarden op de lange termijn. Sinds de kernramp in het Japanse Fukushima op 11 maart 2011 is de koers van het aandeel gehalveerd. De uraniumspotprijs zakte van 70 dollar per pond naar een dieptepunt van 17,75 dollar in november 2016. UPC haalde sinds 2005 via twaalf financieringen 775 miljoen Canadese dollar op. In totaal investeerde het voor 825,8 miljoen Canadese dollar in fysiek uranium, met een huidige marktwaarde van ...