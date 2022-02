Al enige tijd waren de financiële markten bevreesd voor en nu is het ook werkelijkheid geworden. Russische troepen zijn de grens van Oekraïne overgetrokken en daarmee is de escalatie van het conflict compleet. Zoals verwacht levert dat de gebruikelijke paniekreacties op de markten op. De aandelenmarkten gaan onderuit, de olieprijs jumpt boven 100 dollar per vat, de edelmetalen zijn gegeerd, net als Amerikaans en Duits staatspapier.

We hebben al enige tijd aangegeven dat de aandelenmarkten aan een stevige correctie bezig zijn. De ergste sinds maart 2020, de uitbraak van de coronacrisis. De combinatie van inflatie en een geopolitieke crisis in Oekraïne doet de beurzen vanaf de top al 10 tot 15 procent verliezen. De Russische invasie zorgt voor de paniekgolf die we klassiek zien bij het begin van gewapende conflicten. Maar we hebben ook altijd gezegd dat we niet denken dat de langetermijnklim op de aandelenmarkten voorbij is. Paniek op financiële markten betekent vluchten naar veilige havens. En dus zien we de goud- en zilverprijs opveren en klimmen tot de hoogste niveau van het afgelopen jaar. Daarmee is de kans reëel dat de opwaartse tendens is hernomen. Vandaar dat we onze posities aanvullen met volgende aankooporders:- 300 aandelen First Majestic Silver-150 aandelen Pan American Silver-500 aandelen Sandstorm Gold- 150 deelbewijzen VanEck Vectors GoldminersSlecht nieuws voor de aandelenmarkten, maar we hebben al weken geleden onze voorzorgen genomen en een stevige kaspositie opgebouwd. Precies om van paniek te kunnen profiteren op de beurzen. We voeren daarom een eerst golf aankooporders uit van nieuwe of reeds bekende favoriete waarden voor een eerste positie:- 70 aandelen ArcelorMittal- 3 aandelen ASML- 3 aandelen LVMH- 10 aandelen Microsoft- 5 aandelen Sofina- 10 aandelen Volkswagen pref.