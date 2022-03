De boetieks zijn in ere hersteld als de strategische partners van de lingerieproducent.

Marleen Vaesen kan op 1 mei in schoonheid afscheid nemen als CEO van de lingerieproducent Van de Velde. Drie jaar geleden werd haar de leiding toevertrouwd van een bedrijf dat de pedalen kwijt was. De omzet stond onder druk door verzuurde relaties met de lingerieboetieks, de belangrijkste klanten van Van de Velde. Vandaag zijn de relaties hersteld, zonder de digitale realiteit uit het oog te verliezen. Er is een nieuw evenwicht gevonden, waarbij de klant via een intense digitale communicatie naar de winkels wordt geloodst. De boetieks zijn in ere hersteld als de strategische partners van Van de Velde, wat van cruciaal belang is voor de verkoop, want het pashokje blijft voor premiummerken als Prima Donna of Marie Jo het moment van de waarheid. "Klanten kunnen bijvoorbeeld online een afspraak maken in een winkel. Die omnichannel-benadering is de sleutel van het succes", zegt Marleen Vaesen.De resultaten van 2021 en van de tweede helft van 2021 tonen aan dat het bedrijf weer de oude is dankzij een succesvolle ommezwaai. De vergelijkbare omzet steeg vorig jaar met 19 procent, de vergelijkbare bedrijfscashflow steeg met 30 procent en de nettowinst verdubbelde ruim tot 32 miljoen euro. De groei versnelde in de tweede helft van 2021. Van de Velde noteerde in de laatste zes maanden zelfs de beste verkoop ooit. Enkel de verkoop van badmode is nog niet volledig hersteld, omdat het toerisme afgelopen jaren nog baadde in onzekerheid. De vergelijkbare omzet van de groothandelsactiviteit - de levering aan de boetieks - steeg in 2021 met 18 procent tot 163 miljoen euro. Dat is niet alleen het grootste, maar ook het meest rendabele verkoopkanaal van Van de Velde. De verkoop via de eigen winkels steeg met 23,7 procent tot 27,6 miljoen euro. Voor verdere groei kijkt Van de Velde onder meer naar de Duitse markt. Door de coronacrisis en de winkelsluitingen heeft de expansiestrategie vertraging opgelopen."Het herstel van de omzet is meer dan een inhaalvraag. We zijn het jaar goed gestart en de orders zijn naar wens. Er is iets positiefs aan de hand", zegt Vaesen. Concrete verwachtingen voor dit jaar geeft het bedrijf niet, maar het management geeft aan dat een terugkeer naar de recordresultaten van 2015 mogelijk is. Toen haalde Van de Velde een omzet van 215 miljoen euro en een nettowinst van 41 miljoen euro. "We kunnen weer aanpikken met een historisch gemiddelde omzetgroei van 5 procent", zegt Vaesen. De omzetgroei moet de volgende jaren voor winstgroei zorgen, omdat op de marges niet veel rek meer zit. De marges liggen al op de hoge niveaus van 2015 en 2016. Het geloof in de groeimogelijkheden wordt benadrukt door investeringen in een hogere productiecapaciteit in Tunesië en in een versterking van het distributiecentrum.De goede resultaten vertalen zich in een aantrekkelijke cashflow die de heel solide balans nog meer versterkt. Het bedrijf kan een brutodividend van 2 euro per aandeel uitkeren, naast een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 15 miljoen euro om het kasoverschot weg te werken. Op de huidige beurskapitalisatie van 438 miljoen euro betekent dit dat 3,4 procent van de aandelen wordt ingekocht.ConclusieDe koers reageerde de voorbije maanden positief op de ommezwaai die op steeds bredere fundamenten rust, met de aantrekkende verkoop als beste bewijs. Toch is het vet nog niet van de soep. De koers-winstverhouding van 14 laat verder herstel toe. De waardering kan nog hoger, terwijl de volgende jaren ook nog op een bescheiden groei van de winst kan worden gerekend. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 33 euroTicker: VAN:BBISIN-code: BE0003839561Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 438 miljoen euroK/w 2021: 12Verwachte k/w 2022: 14Koersverschil 12 maanden: +32%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 6%