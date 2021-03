De omzetdaling was pittig, maar het bedrijf kon de marges intact houden.

Een blik op de beurskoers van de lingerieproducent Van de Velde geeft niet het gevoel dat de coronapandemie op haar einde loopt. In tegenstelling tot heel wat andere coronagevoelige aandelen, is er bij Van de Velde nog geen sprake van koersherstel. De beleggers wachten op omzetherstel voor ze het aandeel weer oppikken. Dat deden ze ook al voor de coronapandemie. De crisis heeft er enkel voor gezorgd dat het omzetherstel, dat in een coronavrije wereld in 2020 vorm had moeten krijgen, met een of twee jaar is uitgesteld. Dit jaar moet beter worden dan 2020, maar de omzet en de winst zullen het niveau van 2019 nog niet halen.

...

Een blik op de beurskoers van de lingerieproducent Van de Velde geeft niet het gevoel dat de coronapandemie op haar einde loopt. In tegenstelling tot heel wat andere coronagevoelige aandelen, is er bij Van de Velde nog geen sprake van koersherstel. De beleggers wachten op omzetherstel voor ze het aandeel weer oppikken. Dat deden ze ook al voor de coronapandemie. De crisis heeft er enkel voor gezorgd dat het omzetherstel, dat in een coronavrije wereld in 2020 vorm had moeten krijgen, met een of twee jaar is uitgesteld. Dit jaar moet beter worden dan 2020, maar de omzet en de winst zullen het niveau van 2019 nog niet halen.De schade door de coronacrisis is niet min. Lange winkelsluitingen op de belangrijkste markten en aarzelende consumenten wogen zwaar op de verkoop. De vergelijkbare omzet daalde vorig jaar met 18,5 procent tot 160,5 miljoen euro. De verkoop bij de retailpartners, veruit het belangrijkste verkoopkanaal voor het bedrijf, beperkte de schade enigszins, maar in de eigen winkels daalde de omzet met 36,6 procent. Vooral de winkels in de stadscentra, die het moeten hebben van toeristen en passanten, kregen het hard te verduren. Verschillende van die winkels, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, gaan niet meer open. Van de Velde schroefde het aantal eigen winkels terug van 40 naar 34. De resterende winkels blijven van strategisch belang voor Van de Velde, maar de kans neemt toe dat het bedrijf definitief een streep trekt onder het mislukte Amerikaanse avontuur, dat nooit een duurzame bijdrage aan de winst kon beloven. De onlineverkoop zat in de lift, maar Van de Velde wil vooral de goede verstandhouding met de retailpartners bewaken. "We willen samen met onze partners digitaal versnellen. Het zal altijd een hybride verhaal blijven. Mensen doen online meer aan pre-shopping, maar kopen doen ze in de winkel. Het moment van de waarheid ligt in de paskamer. Persoonlijk advies blijft zeer belangrijk", zegt CEO Marleen Vaesen.De omzetdaling was pittig, maar het bedrijf kon de marges intact houden. Dat bewijst dat Van de Velde zijn traditie van een strikte kostendiscipline in ere kon herstellen. "De markt is in crisis, niet het bedrijf", zegt Marleen Vaesen. Het bedrijf heeft, ook in volle crisis, nooit kortingen gegeven om volumes te verkopen. Zodra de verkoop herstelt, zal de winst minstens hetzelfde groeitempo volgen. De ambitie is dit jaar opnieuw te groeien, maar concrete cijfers durft het management door de aanhoudend hoge onzekerheid daar niet op te plakken. Zo zijn de winkels in belangrijke markten nog dicht. "Zonder de pandemie hadden we voldoende signalen dat we in 2020 opnieuw groei gekend zouden hebben. We putten vertrouwen uit de vaststelling dat de verkoop in de tweede helft van 2020 slechts met 2 procent daalde. Op de belangrijkste markten was er toen een sterk omzetherstel. Onze strategie is goed. Als de markt zich herpakt, dan zullen ook wij ons herpakken", zegt Marleen Vaesen. Dankzij de sterke balans kan het bedrijf de crisis niet alleen uitzweten, het management kan ook het vertrouwen in de toekomst onderstrepen door het dividend op 1 euro per aandeel te houden. Ook het inkoopprogramma van eigen aandelen loopt door.ConclusieDe markt plakt geen groeipremie meer op het bedrijf, en wacht op duurzaam omzetherstel om het aandeel te herwaarderen. De beleggers betalen 20 keer de winst van het crisisjaar 2020, maar slechts 12 keer de winst van een normaal jaar. De terugkeer naar normaliteit mogen we verwachten vanaf de tweede helft van dit jaar. We trekken het advies daarom op naar 'kopen'.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,4 euroTicker: VAN:BBISIN-code: BE0003839561Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 298 miljoen euroK/w 2020: 20Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 4,5%