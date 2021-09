In de eerste helft van dit jaar steeg de vergelijkbare omzet van Van de Velde met 16,5 procent. Dat herstel is essentieel om de beurskoers nieuw leven in te blazen.

Beleggers hebben even geduld moeten oefenen, maar eindelijk kan de lingerieproducent Van de Velde een stijging van zijn omzet aankondigen. Dat herstel is essentieel om de beurskoers nieuw leven in te blazen. In de eerste helft van dit jaar steeg de vergelijkbare omzet met 16,5 procent. Dat is een fraaie prestatie, omdat het bedrijf op heel wat eindmarkten nog werd geconfronteerd met langdurige lockdowns en winkelbeperkingen. Die impact van de coronamaatregelen was zelfs groter dan in de eerste helft van 2019. Het is daarom een bemoedigend signaal dat de verkoop van lingerie herstelde. De badmode bleef wel nog steken in het coronadal, omdat de lente nog geteisterd werd door een onzeker reisklimaat, terwijl de winkels nog grote voorraden hadden.Het bedrijf verwacht dat de omzet zich in de tweede jaarhelft verder zal herstellen. Het omzetniveau van 2019, of de omzet die Van de Velde voor de coronacrisis boekte, is dit jaar nog niet haalbaar, vooral doordat de verkoop van badmode de geleden schade nog niet kon goedmaken. De basis is echter gelegd om de volgende jaren opnieuw aan te knopen met een gestage omzetgroei, op voorwaarde dat covid-19 niet opnieuw roet in het eten gooit."Het omzetherstel bewijst dat onze strategische visie, gebouwd op sterke merken en goede relaties met de retailpartners, de juiste is", zegt CEO Marleen Vaesen. Het bedrijf heeft de relaties met de retailpartners, die voor het gros van de omzet zorgen, gevoelig kunnen verbeteren. Van de Velde helpt die winkels bij de uitrol van een digitale strategie, die ook voor hen onmisbaar is geworden om de verkoop te ondersteunen. Van de Velde bouwde ook goodwill op door die winkels in moeilijke coronatijden te helpen, bijvoorbeeld door leveringen en facturen uit te stellen toen de winkels dicht moesten blijven. "Dit herwonnen vertrouwen ligt aan de basis van de betere resultaten en vormt een basis voor de toekomst", zegt Marleen Vaesen. Voor de verdere expansie van het netwerk mikt het bedrijf op de Duitsland. "Het is een grote markt. Er liggen mogelijkheden om ons marktaandeel te vergroten", zegt Marleen Vaesen. De verkoop via de eigen winkels liet een vergelijkbare stijging van de omzet optekenen. Opvallend is dat Van de Velde toch drie Amerikaanse winkels openhoudt, die elk een positieve bijdrage aan het resultaat leveren.Het herstel van de omzet vertaalde zich ook een stevig herstel van de winstgevendheid, met dank aan de herwonnen discipline om de kosten onder controle te houden. Het bedrijf wordt geconfronteerd met een lichte maar verteerbare stijging van de grondstoffenprijzen. De vergelijkbare bedrijfscashflow dikte met 30,6 procent aan, wat de basis legde voor een stijging van de nettowinst van 5 naar 18,2 miljoen euro, goed voor 1,38 euro per aandeel. De balans blijft ijzersterk, met een kaspositie die opgelopen is tot 53 miljoen euro. Voorlopig staat geen nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen in de steigers als opvolging voor het huidige inkoopprogramma dat deze maand is afgelopen. Het herstel van de resultaten en de sterke kaspositie bieden wel perspectief voor een verhoging van het dividend.ConclusieVan de Velde kan eindelijk aanknopen met het langverwachte omzetherstel. De bevestiging van de stijgende verkoop kan voor een herwaardering van het aandeel zorgen. Beleggers betalen ongeveer 12 keer de verwachte winst voor dit jaar, terwijl de resultaten nog getekend zijn door de coronacrisis. Er mag dus een verder herstel van de omzet en de winst worden verwacht. Tel daarbij de kans op een herwaardering van het aandeel en de huidige koers laat ruimte voor een verder herstel. We behouden daarom het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 26,3 euroTicker: VAN:BBISIN-code: BE0003839561Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 347 miljoen euroK/w 2020: 20Verwachte k/w 2021: 12Koersverschil 12 maanden: +23%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 3,8%