Van alle grote streamingbedrijven heeft Wheaton Precious Metals (WPM) de grootste blootstelling aan zilver. Streamingbedrijven zijn kapitaalverschaffers en lopen geen directe operationele risico's. Vorig boekjaar was bijna 60 procent van de omzet afkomstig uit de verkoop van goud, 36,5 procent uit zilver en de rest uit palladium. Als gevolg van een aantal recent afgesloten contracten zal het aandeel van goud dit jaar dalen naar 51 procent en dat van zilver klimmen naar 41 procent. Palladium komt op 5 procent. Vanaf dit jaar komt ook de kobaltstream van Vale (Salobo) op gang die voor 3 procent van de omzet zal instaan. WPM beschikte eind vorig jaar over afnameovereenkomsten bij 24 operationele projecten. 2020 was een moeilijk jaar omdat bij veel mijnen de productie een tijd stillag wegens de coronamaatregelen. In het vierde kwartaal daalde de goudproductie (93.000 troy ounce) met 13 procent op jaarbasis, maar de output van zilver (6,51 miljoen troy ounce) lag 9 procent hoger, samen goed voor 178.000 troy ounce goudequivalent. Door de hogere goud- en zilverprijzen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder klom de omzet met 28 procent naar 286,2 miljoen dollar. Over het volledige boekjaar bedroeg de output bijna 673.000 troy ounce goudequivalent, dat bestaat uit 368.000 troy ounce goud, 22,9 miljoen troy ounce zilver en 22.000 troy ounce palladium. Dat cijfer lag 5 procent lager dan een jaar eerder (705.000 troy ounce), maar toch groeide de jaaromzet met 27 procent naar bijna 1,1 miljard dollar. WPM realiseerde met een operationele kasstroom van 765 miljoen dollar een record. Die kasstroom dient als basis voor het dividend. Er wordt 30 procent van de gemiddelde kasstroom van de vier voorgaande kwartalen uitgekeerd, met een minimum van 0,13 dollar per aandeel. Met een operationele marge van 1323 dollar per verkocht troy ounce is de winstgevendheid erg hoog (76% marge). Onlangs werden twee streamingovereenkomsten aan de portefeuille toegevoegd. WPM investeerde 110 miljoen dollar in het Marmato-project in Colombia en kreeg in ruil daarvoor recht op 6,5 procent van de goudproductie (tot 190.000 troy ounce) en 100 procent van de zilverproductie (tot 2,15 miljoen troy ounce). WPM pompte ook 150 miljoen dollar in het Cozamin-project in Mexcio, wat de helft van de zilverproductie van de mijn oplevert tegen een kostprijs van 10 procent van de zilverprijs. Er staan ook enkele uitbreidingen op het programma. Onder meer bij Constancia en bij Salobo, waar een verhoging van de verwerkingscapaciteit de output zal doen stijgen. WPM mikt voor dit boekjaar op een output van 720.000 tot 780.000 troy ounce goudequivalent. Het middelpunt van die vork impliceert een groei met 11 procent op jaarbasis. Voor de periode 2021 tot 2025 wordt gemiddeld op 810.000 troy ounce gerekend. WPM had eind vorig jaar 193 miljoen dollar in kas en een schuld van 199 miljoen dollar. De totale liquiditeit (inclusief kredietlijnen) bedraagt 2 miljard dollar en de streaminggroep genereert hoge kasstromen. Er is voldoende ruimte om nieuwe streamingovereenkomsten af te sluiten.ConclusieWheaton Precious Metals geniet al enkele jaren van hogere metalenprijzen. Dat komt vanaf 2021 een groei van de productie bij, die de komende jaren zal aanhouden. We gaan uit van een relatief snel prijsherstel bij goud en zilver. Dat zal de winst, de kasstromen en de dividenden ten goede komen. WPM is financieel gezond en de recente correctie biedt een uitstekende instapgelegenheid. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 39,29 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 17,6 miljard dollarK/w 2020: 35Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: +47%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 1,2%