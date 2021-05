In het spoor van de remonte van de beurzen kon Gimv de portefeuille stevig herwaarderen.

Gimv heeft met sterke resultaten een punt gezet achter de coronacrisis. In het boekjaar 2020-2021, dat op 31 maart werd afgesloten, behaalde de investeringsmaatschappij een rendement van 27 procent op haar portefeuille, ver boven de doelstelling van 15 procent. Dat rendement vertaalt zich in een winst van 7,9 euro per aandeel, waarvan 2,5 euro wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van een keuzedividend. De sterke cijfers van het voorbije boekjaar moeten in een tandem worden gezien met de verliescijfers in het boekjaar 2019-2020. Toen de resultatenfoto op 31 maart 2020 gemaakt werd, moest Gimv de eigen portefeuille fors afwaarderen in het spoor van gecrashte beurskoersen. Dat resulteerde in een verlies van 5,96 euro per aandeel. In het spoor van de remonte van de beurzen kon Gimv deze keer de portefeuille stevig herwaarderen.De hogere waardering zorgt voor de grote helft van de winst van het vorige boekjaar. De waarde van de portefeuille steeg niet alleen dankzij de remonte op de financiële markten, maar ook omdat de bedrijven uit de portefeuille het niet slecht deden in het moeilijke coronajaar 2020. De totale omzet van de portefeuillebedrijven steeg met 2 procent en de winst met 4 procent, terwijl de Europese economie met ruim 6 procent kromp. 80 procent van de bedrijven in portefeuille presteerde beter dan de economie. De combinatie van betere resultaten en een hogere waardering zorgde voor een winstbijdrage van 150 miljoen euro. De portefeuille blijft heel schappelijk gewaardeerd. Gemiddeld staat een belang tegen 7,8 keer de bedrijfscashflow in de boeken, tegenover 6,8 keer eind maart 2020. De portefeuille is met een gemiddelde leeftijd van minder dan vier jaar ook heel jong, wat ruimte laat om later meer te oogsten.De kleine helft van de winst komt van de exits. Op de verkoop van de belangen, in onder meer Contraload en OTN Systems, boekte Gimv een winst van 124 miljoen euro. Die belangen gingen tegen ruim drie keer de aanschafwaarde de deur uit, wat aantoont dat de portefeuille van Gimv heel wat verborgen waarde telt. Gimv investeerde 170 miljoen euro in zeven nieuwe participaties en 40 miljoen euro in kleinere overnames bij de bedrijven in portefeuille. "Dit is een goed moment om te investeren. De economie heeft opnieuw perspectief over meerdere jaren", zegt CEO Koen Dejonckheere. Na de uitgifte van een duurzame obligatie van 100 miljoen euro in maart heeft Gimv ruim 400 miljoen euro in kas om nieuwe participaties op de kop te tikken.Gimv houdt ook wat kruit droog door aandeelhouders een keuzedividend aan te bieden. Een verhoging van het dividend is niet aan de orde. "We keren elk jaar 5 procent van ons eigen vermogen uit, wat veel is in de sector", zegt Dejonckheere. "We kiezen voor een stabiel hoog dividend in plaats van een laag dividend dat kan stijgen. We hebben vorig jaar in moeilijke omstandigheden ook een dividend betaald. Over de voorbije vijftien jaar hebben we ongeveer 1 miljard euro uitgekeerd aan de aandeelhouders. We hebben de portefeuille van vijftien jaar volledig uitbetaald en tegelijk een nieuwe portefeuille gebouwd met een boekwaarde van 49 euro per aandeel."ConclusieGimv honoreert de deal met de aandeelhouders door een rendement van 10 procent te verdienen op het eigen vermogen, zelfs als een pandemie toeslaat. Dat bewijst de veerkracht van de portefeuille. De koers noteert met een premie van 9 procent op de boekwaarde van 49 euro per aandeel, maar die premie is niet overdreven. Het dividendrendement van 4,7 procent is aantrekkelijk. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 53,5 euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,38 miljard euroK/w 2020: 7Verwachte k/w 2021: 10Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 4,7%