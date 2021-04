Orange Belgium doet het operationeel beter dan het sectorgemiddelde. Op een moment dat de focus van de markt verschuift naar defensieve waarden met stabiele kasstromen is een karig overnamebod niet in het belang van de minderheidsaandeelhouders.

De omzet van Orange Belgium bleef in het eerste kwartaal met 330,4 miljoen euro (-1% op jaarbasis) iets achter op de consensusverwachting van 331,9 miljoen. Dat was toe te schrijven aan de afdeling Wholesale (diensten aan bedrijven) waar de omzet met 16 procent daalde. Door de coronacrisis daalden de bedrijfsinvesteringen. Retail (diensten aan consumenten) deed het wel goed met een groei van 1,9 procent. Orange kreeg er meer mobiele klanten bij en de Love Duo-abonnementen blijven het goed doen. De groep heeft 349.000 kabelabonnees of een kwart meer dan een jaar eerder. Het aantal mobiele klanten klom met 3 procent naar 2,7 miljoen. Dankzij kostenbesparingen en enkele eenmalige elementen steeg de brutobedrijfswinst of ebitda met bijna 13 procent naar 70,1 miljoen euro. Ook zonder eenmalige elementen lag de ebitda 5 procent hoger. De winstgevendheid van de kabeldivisie neemt toe met een ebitda van 8,8 miljoen euro tegenover 7 miljoen in het vierde kwartaal en 2,5 miljoen een jaar eerder. Orange mikt voor het lopende boekjaar op een kleine omzetgroei en een ebitda tussen 320 en 340 miljoen euro (323,1 miljoen in 2020). De nettoschuld bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal 122,6 miljoen euro. Dat is 22,4 miljoen euro minder dan een kwartaal eerder. De operationele cijfers staan in de schaduw van het overnamebod van het Franse moederbedrijf Orange. Het bod van 22 euro is gebaseerd op een waarderingsrapport van Degroof Petercam dat aan Orange een waarde tussen 15,6 en 22,9 euro toebedeelt. Als de overname niet voor de dividenduitkering in mei wordt afgerond, wordt het dividend van 0,5 euro afgehouden van het bod. Het investeringsfonds Polygon Global Partners, een minderheidsaandeelhouder met 5,29 procent, vindt de waardering te laag en zwaait met een studie van de investeringsbank Ondra die Orange Belgium tussen 32 en 36 euro waardeert met een potentieel tot 45 euro als de zendmasten worden verkocht. Het grote verschil tussen beide waarderingen zit in de verwachte investeringen en de groei die die zullen opleveren. Orange heeft de zendmasten, die een stabiel rendement opleveren, verzelfstandigd in het dochterbedrijf Totem. Orange Belgium heeft zo'n 3300 zendmasten in portefeuille in België en Luxemburg. Degroof Petercam houdt daar geen rekening mee omdat die niet verkocht zullen worden en ook niet in Totem zullen worden opgenomen. Dat argument maakt op Polygon en Ondra geen indruk. Bij andere telecombedrijven die hun zendmasten afsplitsten en naar de beurs brachten (Vodafone met Vantage Towers) kreeg die activiteit een hoge waarde toebedeeld. Het dreigement van moederbedrijf Orange dat er een lager bod mogelijk is, klinkt weinig realistisch. Orange heeft het geld voor de overname na een gewonnen belastingdispuut met de Franse overheid en de Belgische dochter beschikt over fiscale verliezen ten belope van 3,9 miljard euro die verrekenbaar zijn met de toekomstige winsten van het moederbedrijf. Na de eerste biedingsperiode van 8 tot 23 april had Orange slechts 74,68 procent van de aandelen in handen. Dat is ver onder de vereiste 95 procent. Orange heropent het bod tot 4 mei tegen dezelfde voorwaarden.ConclusieOrange Belgium doet het operationeel beter dan het sectorgemiddelde. Op een moment dat de focus van de markt verschuift naar defensieve waarden met stabiele kasstromen is een karig overnamebod niet in het belang van de minderheidsaandeelhouders. Gezien de biedprijs ongewijzigd blijft, is de kans klein dat Orange tijdens de tweede biedingsperiode wel aan 95 procent komt. Tot nader order bijhouden. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 22,1 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,3 miljard euroK/w 2020: 24,5Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: +44%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 2,3%