De sterren hebben zelden beter gestaan voor de grote olie- en gasbedrijven. Ook TotalEnergies genoot het voorbije jaar van uitzonderlijk gunstige omstandigheden. De olie- en gasprijzen scheerden hoge toppen, terwijl ook de raffinagemarges door het dak gingen. "Het is de eerste keer in 25 jaar dat ik zo'n gunstig klimaat zie in onze industrie, waarbij al onze divisies genieten van hoge prijzen of hoge marges", zei CEO Patrick Pouyanné bij de presentatie van de halfjaarcijfers. In de eerste helft van dit jaar steeg de nettowinst met 92 procent tot 10,6 miljard dollar. De aangepaste nettowinst verdrievoudigde tot 18,8 miljard dollar. De operationele cashflow klokte af op een fenomenaal hoge 24 miljard dollar.Of die uitzonderlijke resultaten vol te houden zijn, is een ander paar mouwen. Beleggers denken van niet, anders valt de bijzonder lage koers-winstverhouding van ongeveer 6 niet uit te leggen. Op langere termijn hangt ook de schaduw van de klimaattransitie boven de koersen van de oliebedrijven. Vroeg of laat zal de wereld moeten afkicken van fossiele brandstoffen. "We zijn fundamenteel een grondstoffenbedrijf en we erkennen dat we hoog in de huidige prijscyclus zitten. Energieprijzen zijn cyclisch. We verwachten niet op deze cyclische top te blijven op langere termijn", zei Pouyanné.Toch lijkt de hoogconjunctuur nog enkele jaren stand te houden. Op de oliemarkten heeft het aanbod grote moeite om de stijgende vraag te volgen, omdat de voorbije jaren relatief weinig geïnvesteerd is in nieuwe productiecapaciteit. Dat confronteert de markt met een beperkte reservecapaciteit die de prijzen hoog houdt. Ook op de markt voor vloeibaar aardgas (lng) botst een snel stijgende vraag op capaciteitsproblemen, met recordprijzen als resultaat. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ook de raffinagemarges voor benzine en diesel door het dak gejaagd. TotalEnergies verwacht op korte termijn geen afkoeling van de energieprijzen, tenzij een stevige recessie koud water zou gieten op de vraag naar olie.Het bedrijf maakt van de goede tijden gebruik om zowel de eigen transitie richting hernieuwbare energie en aardgas te versnellen, als om de aandeelhouder extra te vergoeden. In het tweede kwartaal investeerde TotalEnergies in de expansie van de lng-productie in Qatar, in een belang van 50 procent en Clearway, de vijfde grootste speler in hernieuwbare energie in de Verenigde Staten, en in de productie van waterstof in India. In 2022 zal het bedrijf bijna 16 miljard dollar investeren, wat nog altijd behoorlijk gedisciplineerd is gegeven een operationele cashflow die dit jaar ruim 40 miljard dollar zal bedragen. De nettoschuld is gedaald tot 10 procent van het eigen vermogen. Dat laat ruimte om het dividend met 5 procent te verhogen tot 0,69 euro per aandeel over het tweede kwartaal. Ook het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 5 procent van de beurskapitalisatie gaat verder. Hogere aandeelhoudersvergoedingen horen tot de mogelijkheden als de energieprijzen nog langere tijd hoog blijven.ConclusieDankzij uitzonderlijk goede omstandigheden publiceerde het bedrijf verbluffend sterke halfjaarcijfers. De aandelenkoers volgde de recordcijfers niet, waardoor de koers-winstverhouding gezakt is naar amper 6. Op basis van de aangepaste winst is de koers-winstverhouding zelfs gedaald naar 4. Die recordresultaten zijn op termijn niet vol te houden, maar de eerstkomende jaren zullen de prijzen voor fossiele brandstoffen wellicht hoog blijven door een structurele krapte in het aanbod. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 50 euroTicker: TTEISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie:130 miljard eurok/w 2021: 9Verwachte k/w 2021: 6Koersverschil 12 maanden: +36%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 5,5%