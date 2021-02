We keken met een meer dan gemiddelde belangstelling uit naar de resultaten over het vierde kwartaal van de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. De grootste oliedienstenspeler heeft twee turbulente jaren achter de rug.

Het jaar 2019 stond in het teken van het aan de kant schuiven van Paal Kibsgaard, die bijna een decennium lang de topman en de voorzitter van de raad van bestuur was. De nieuwe CEO werd de Fransman Olivier Le Peuch, die toen al ruim 32 jaar bij Schlumberger werkte. Le Peuch begon met een grote opkuisoperatie en deed daarbij miljardenafschrijvingen op overnames uit het verleden. 2020 was uiteraard het jaar van de coronapandemie, die een enorme impact had op de olieprijs.

...

Het jaar 2019 stond in het teken van het aan de kant schuiven van Paal Kibsgaard, die bijna een decennium lang de topman en de voorzitter van de raad van bestuur was. De nieuwe CEO werd de Fransman Olivier Le Peuch, die toen al ruim 32 jaar bij Schlumberger werkte. Le Peuch begon met een grote opkuisoperatie en deed daarbij miljardenafschrijvingen op overnames uit het verleden. 2020 was uiteraard het jaar van de coronapandemie, die een enorme impact had op de olieprijs.Op de bekendmaking van de resultaten over het vierde kwartaal van 2020 volgde een relatief neutrale koersreactie. De omzet bedroeg in periode oktober-december 5,53 miljard dollar. Dat is liefst 33 procent minder dan de 8,23 miljard dollar van het vierde kwartaal van 2019, maar wel bijna 6 procent beter dan de lage analistenconsensus van 5,24 miljard dollar én 5 procent beter dan de 5,26 miljard dollar van het derde kwartaal. De winst steeg met 37 procent, van 0,16 dollar per aandeel in het derde kwartaal naar 0,22 dollar per aandeel, boven de analistenconsensus van 17,5 dollarcent. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2019 (0,39 dollar) was er wel een forse duik van 44 procent. Ondanks het forse omzetverlies verbeterde de ebit-marge (bedrijfswinst) van 20,0 naar 20,1 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken, en aan zijn wereldwijde aanwezigheid in 85 landen. Dat laatste element blijkt heel duidelijk in het grote verschil tussen de Noord-Amerikaanse en de internationale activiteiten. In de laatste drie maanden van 2020 bedroeg de omzet uit Noord-Amerika 1,17 miljard dollar, 50 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2019. Dat de totale omzet niet sterker teruggelopen is op jaarbasis, heeft alles te maken de beperktere omzetafname (-26%) van de internationale omzet (van 5,83 naar 4,34 miljard dollar). In het vierde kwartaal herstelde de omzet in vergelijking met het derde kwartaal wel steviger in Noord-Amerika (+13%) dan internationaal (+3%). Voor 2021 bedraagt de analistenconsensus 0,87 dollar per aandeel, 19 dollarcent of afgerond 28 procent meer dan voor het afgelopen jaar. Een jaar geleden lag de gemiddelde winstverwachting voor 2021 wel nog op 2,40 dollar per aandeel. De analistenconsensus voor het eerste kwartaal van dit jaar bedraagt 17 dollarcent per aandeel (0,25 dollar in het eerste kwartaal van 2020), bij een omzet van 5,0 miljard dollar (7,5 miljard dollar 12 maanden geleden).Conclusie2020 was een bewogen boekjaar. De koers van het aandeel zakte naar het laagste peil in meer dan tien jaar. We hopen en verwachten die bodem de volgende jaren niet meer bereikt wordt. Na het forse koersherstel sinds november is het normaal dat beleggers winst nemen. Tegen 11 keer de verwachte verhouding tussen ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2021 verwachten we nog een verder koersherstel dit jaar en handhaven we het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,21 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 30,92 miljard dollarK/w 2020: 35Verwachte k/w 2021: 29Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 2,2%