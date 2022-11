Het defensieve karakter van Proximus komt dit jaar niet uit de verf.

De trends uit de eerste jaarhelft zetten ook in het derde kwartaal door: de Amerikaanse dochter TeleSign en de leverancier van carrierdiensten BICS groeien sterk. De groepsomzet steeg in het derde kwartaal met 7,8 procent op jaarbasis naar 1,51 miljard euro, boven de verwachte 1,45 miljard. De bedrijfswinst (ebitda) klom maar 0,6 procent hoger, naar 426 miljoen euro. Daardoor daalde de ebitda-marge licht naar 30,4 procent, tegenover 32,6 procent een jaar eerder.

...

De trends uit de eerste jaarhelft zetten ook in het derde kwartaal door: de Amerikaanse dochter TeleSign en de leverancier van carrierdiensten BICS groeien sterk. De groepsomzet steeg in het derde kwartaal met 7,8 procent op jaarbasis naar 1,51 miljard euro, boven de verwachte 1,45 miljard. De bedrijfswinst (ebitda) klom maar 0,6 procent hoger, naar 426 miljoen euro. Daardoor daalde de ebitda-marge licht naar 30,4 procent, tegenover 32,6 procent een jaar eerder. De mislukte of 'uitgestelde' beursgang van TeleSign belette de specialist in beveiliging, authenticatie en fraudedetectie niet te groeien. De omzet klom op jaarbasis met 44 procent naar 126 miljoen euro. Dat was deels te danken aan de sterke dollar, maar ook bij constante wisselkoersen bedroeg de groei nog 25 procent. TeleSign was operationeel bijna break-even, met een klein ebitda-verlies van 1 miljoen euro. De omzet van BICS groeide met 16,4 procent naar 307 miljoen euro. BICS profiteerde van meer reisverkeer en de groei in cloud-communicatie. De winstgevendheid steeg met 23,8 procent naar 35 miljoen. De binnenlandse markt blijft veruit de belangrijkste voor Proximus. Daar was er een omzetstijging van 3,6 procent naar 1,12 miljard. De binnenlandse ebitda steeg met 0,4 procent naar 426 miljoen. Het management stelde de jaarprognoses voor de binnenlandse omzetstijging bij van 1 tot 2 procent naar minstens 2 procent. Na drie kwartalen bedraagt die groei 2,5 procent. De ebitda op groepsniveau zal tot 1 procent hoger liggen dan vorig jaar. Na drie kwartalen ligt de ebitda 0,6 procent hoger.Vanaf volgend jaar wordt de onzekerheid groter. Proximus krijgt dan in Wallonië wellicht meer concurrentie van Orange Belgium (Voo) en Telenet. Bovendien komt er met het Belgisch-Roemeense Citymesh/Digi een vierde mobiele speler, wat zal wegen op het marktaandeel en de marges. De olifant in de kamer is het verdienmodel rond het glasvezelnetwerk. Proximus wil tegen 2023 een landelijke dekkingsgraad van 95 procent. Na het derde kwartaal had Proximus 1,12 miljoen glasvezelaansluitingen, waarvan er 220.000 waren geactiveerd (betalende klanten), een stijging met 75 procent op jaarbasis. Eind dit jaar moet de dekkingsgraad 22 procent bedragen. Er is dus nog veel werk en vooral ook grote investeringen nodig. Het glasvezelproject zou Proximus 9 miljard euro kosten. Het is nog onduidelijk of het rendabel zal zijn, vooral in de minder bevolkte gebieden. Bovendien legt Telenet samen met Fluvius een parallel glasvezelnetwerk aan. Op die netwerken zullen derde spelers ook capaciteit kunnen huren.De nettogroepsschuld bedraagt nu 2,71 miljard euro, ongeveer 1,6 keer de ebitda. De schuld die bij de glasvezeljoint-ventures (2 miljard euro en stijgend) ligt, staat nog niet op de balans, maar zal vroeg of laat wel geconsolideerd worden. Proximus zal net als in 2020 en 2021 over dit boekjaar een dividend van 1,2 euro per aandeel uitkeren. Het wordt volgend jaar voor de aandeelhouders bang afwachten, want de vrije kasstromen volstaan niet om de dividenduitkering te dekken. ConclusieHet defensieve karakter van Proximus komt dit jaar niet uit de verf. In zijn markt stijgt de concurrentie in het mobiele segment en wordt duchtig geïnvesteerd in glasvezel. Daar komt voor Proximus de mislukte beursgang van TeleSign, de onzekerheid rond het dividend en het verdienmodel rond glasvezel bij. Daardoor is de waardering ondanks een erg hoog rendement heel laag.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 10,62 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 3,6 miljard euroK/w 2021: 7,5Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -38%Dividendrendement: 11,3%