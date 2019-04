Na een overgangsjaar beleefde de fusiegroep van Immobel en Allfin Group een boerenjaar in 2018. Het management belooft ook sterke resultaten voor 2019, 2020 en 2021.

De oudste vastgoedontwikkelaar van het land (sinds 1863) beleeft de jongste jaren een tweede jeugd. Op 29 juni 2016 bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen Immobel en Allfin Group. De architect van die fusie is Marnix Galle,voorzitter van de raad van bestuur en referentie-aandeelhouder. Dat het menens is met de uitbouw van een vastgoedportefeuille op Europees niveau bleek vorig najaar nog eens uit de persberichten over een obligatie-uitgifte van 100 miljoen euro voor particulieren, wat leidde tot een kaspositie van 170,9 miljoen euro per tegen 2018. Een ander teken aan de wand was de oprichting van een joint venture met de Amerikaanse ontwikkelaar Ford Partners om in het Spaanse Marbella een resort te ontwikkelen. Daarvoor onderhandelen ze met de internationaal gerenommeerde hotel-...