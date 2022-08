De markt had geanticipeerd op slechte resultaten en was opgetogen met de verkoop van de Mexicaanse activiteiten. Het is uitkijken naar de aankondiging van de verkoop van de Braziliaanse activiteiten

Meer dan met de halfjaarcijfers scoorde de producent van persoonlijkehygiëne-oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) met de aankondiging van de verkoop van de Mexicaanse activiteiten aan Softys, een dochteronderneming van Empresas CMPC. De verkoop zal ongeveer 285 miljoen euro opbrengen. Het is een mijlpaal voor Ontex in de strategie van CEO Esther Berrozpe om het bedrijf weer een deftige rendabiliteit te bezorgen.De groep gaat door een diep dal door problemen in de aanvoerketen in combinatie met exploderende grondstoffenprijzen. Om het nieuwe Ontex richting een ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) in de vork van 12,5 en 13,5 te krijgen, worden de initiatieven van het vorige management teruggedraaid. Het bedrijf keert terug naar private label en is enkel nog in Europa en Noord-Amerika actief. De verkoop van de Braziliaanse activiteiten kan elk moment worden aangekondigd.Die ebitda-marge al in 2023 halen, zal niet simpel zijn. Of Ontex dan nog een onafhankelijke vennootschap zal zijn, is ook nog maar de vraag. In het voorjaar doken de geruchten op dat de referentieaandeelhouder GBL een bod op het fors gedaalde Ontex overweegt. Maar het is bij geruchten gebleven. Het bedrijf gaf wel toe dat er verkennende gesprekken waren met de Amerikaanse groep American Industrial Partners (AIP), de eigenaar van de Ontex-sectorgenoot Attindas. Ontex zag zijn concurrentiepositie de voorbije jaren verzwakken. Vooral in Europa, waardoor hogere kosten moeilijk en traag kunnen worden doorgerekend. De halfjaarcijfer vertonen een heel gemengd beeld. Positief is de omzettoename met 17,4 procent. We klimmen van 980,6 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 1,152 miljard euro in het eerste halfjaar 2022. In het tweede kwartaal is er zelfs een stijging met 19,4 procent: van 500,9 naar 598,3 miljoen euro. De kernmarkten scoorden +13,6 procent (780,6 miljoen euro) in de eerste jaarhelft. De groepsomzet klopte de gemiddelde analistenverwachting met 2,9 procent (consensus 1,12 miljard euro), de kernmarkten klopten de consensus (761,5 miljoen) met 2,5 procent. De bedrijfskasstroom (ebitda) van de voortgezette activiteiten nam een duik van -53,1 procent op jaarbasis van 84,6 miljoen euro in de eerste helft van 2021 naar 39,7 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat betekent een daling van de ebitda-marge van 12,3 naar 5,1 procent. Dat ondanks een stijgende omzet en brutokostenbesparingen van 29 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel van de voortgezette activiteiten kleurt rood: van 0,27 naar -0,14 euro per aandeel. Dat is pijnlijk voor de evolutie van de schuldgraad. De netto financiële schuld (NFS) nam in de eerste zes maanden met 101 miljoen euro toe tot 826 miljoen euro. Dat levert een onaanvaardbaar hoge schuldratio van 6,8 keer de verhouding NFS/ebitda op. De verkoop van de Mexicaanse activiteiten zal die verhouding tot een iets meer acceptabele 5,2 keer terugbrengen. ConclusieDe markt had geanticipeerd op slechte resultaten en was opgetogen met de verkoop van de Mexicaanse activiteiten. Het is uitkijken naar de aankondiging van de verkoop van de Braziliaanse activiteiten zodat het hoofdstuk 'opkomende markten' kan worden afgesloten. Is er daarna ruimte voor een transactie met sectorgenoot Attindas? We hopen dat het bod minimaal 9 euro per aandeel zal bedragen. Maar er is nog geen bod en Ontex heeft nog werk om de rendabiliteit ten gunste te keren en de schuldgraad af te bouwen. Het dieptepunt hebben we normaal wel gehad. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,41 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 527,8 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -32%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: -