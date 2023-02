Een gebrek aan vraag naar de auto's van Tesla zorgde voor minder groei dan het management had gehoopt. En de aangekondigde prijsverlagingen kennen voor- en nadelen.

Tesla wist in het vierde kwartaal van vorig jaar 405.278 voertuigen te leveren. Dat is aanzienlijk minder dan de 450.000 waarop werd gemikt. Desalniettemin was er sprake van een groei van 31 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Voor heel 2022 kwam de teller uit op 1,3 miljoen voertuigen. Het groeicijfer op jaarbasis van 40 procent is fors, maar wel onder de eigen doelstelling: een jaarlijkse groei van 50 procent.De oorzaak van de tegenvallende verkopen blijkt de vraag. Angst voor een recessie speelt Tesla mogelijk parten, maar waarschijnlijk ook de fors toegenomen concurrentie. Om de vraag een impuls te geven heeft Tesla de afgelopen weken de prijzen van verschillende modellen in Europa, China en de Verenigde Staten flink verlaagd. In sommige gevallen gaat het om een prijsverlaging van meer dan 20 procent. Dankzij die korting valt een aantal modellen in verschillende landen weer in de prijscategorie waarbij de consument gebruik kan maken van een subsidieregeling voor een elektrisch voertuig. Dat zal op de korte termijn de verkoopaantallen stuwen. Het management van Tesla rekent erop dit jaar 1,8 miljoen voertuigen te leveren. Tesla blijft de productie opschroeven en doet daarvoor flinke investeringen. De balans biedt daarvoor voldoende ruimte. De nettokaspositie bedroeg 22 miljard dollar eind 2022. Naar de kapitaalmarkt trekken, hoeft dus voorlopig niet meer.Ook is Tesla inmiddels goed winstgevend. In 2022 werd een omzet behaald van 81,5 miljard dollar, een toename van 51 procent ten opzichte van 2021. De nettowinst verdubbelde ruimschoots naar 12,6 miljard dollar. De vrije kasstroom bedroeg 7,6 miljard dollar. Topman Elon Musk heeft in 2022, door onder andere de overname van Twitter, ter waarde van circa 40 miljard dollar aan eigen aandelen Tesla verkocht. Dat baarde menig aandeelhouder zorgen en het was ook voor ons een van de redenen om het aandeel te blijven voorzien van een verkoopadvies.In een interview zei Musk onlangs dat hij voorlopig geen aandelen meer van de hand doet. Daarmee hoopt hij het vertrouwen van beleggers terug te winnen. De aankondiging van nieuwe modellen of vooruitgang op het gebied van autonoom rijden kan het vertrouwen eveneens een impuls geven. Aandeelhouders kijken dan ook reikhalzend uit naar wat Tesla te melden heeft op de beleggersdag op 1 maart. Tesla heeft vorig jaar immers geen nieuwe modellen gelanceerd. Dat betekent dat de eerder aangekondigde Semi, Cybertruck en Roadster ten vroegste in 2023 op de markt zullen komen. Toch is er zoals steeds aan wilde plannen geen gebrek bij Tesla. Zo wil Elon Musk met de Optimus-robot (Tesla Bot) op termijn de schaarste aan arbeidskrachten in productieomgevingen aanpakken. Volgens Musk is die markt groter in omvang dan die voor elektrische voertuigen.ConclusiePrijsverlagingen zorgen direct voor druk op de marges. In 2022 daalde de brutomarge al van 29 procent in het eerste kwartaal naar 24 procent in de laatste drie maanden van het jaar. Die trend zal doorzetten in de eerste helft van 2023. Tegelijkertijd is twijfel ontstaan of de vraag naar Tesla's voertuigen groot genoeg is voor de ambities. De strijd om marktaandeel wordt steeds heviger. Door het uitblijven van een doorbraak op het gebied van autonoom rijden, zijn we bij een geschatte koers-winstverhouding voor 2023 van 40 terughoudend. We blijven bij ons negatieve advies. Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 169,06 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 535 miljard dollarK/w 2022: 46Verwachte k/w 2023: 40Koersverschil 12 maanden: -46%Koersverschil sinds jaarbegin: +37%Dividendrendement: -