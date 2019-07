Het management van AB InBev toverde een volwaardig alternatief voor de afgeblazen Aziatische beursgang uit zijn hoed. De tweedekwartaalcijfers bleken beter dan was ingeschat.

In de eerste weken van de zomer ging het maar over één ding bij AB InBev: de notering van een minderheidsbelang van de Aziatische activiteiten (Asia Pacific of APAC) op de beurs van Hongkong. Analisten verwezen naar de omvangrijke schuldenlast van AB InBev om de Aziatische IPO te rechtvaardigen. Op basis van de vooropgestelde prijsvork werden de Aziatische activiteiten tussen 54 en 64 miljard dollar waard geacht. Maar toen bleek dat de vooropgestelde bruto-opbrengst tussen 8,4 en 9,8 miljard dollar niet kon worden bereikt, werd de hele operatie afgevoerd.

...