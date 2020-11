De analisten hadden zich schrap gezet, maar AB InBev pakte uit met een verrassende volumegroei van 1,9 procent. De schuldenlast is wel hoog, waardoor de brouwer het interim-dividend schrapt.

De voorbije jaren waren niet de beste voor de grootste bierbrouwer ter wereld. Het werd duidelijk dat de overname van SABMiller uit 2016 niet het verwachte schot in de roos is geworden. Daar komt de coronacrisis nu bovenop. De wereldwijde lockdown deed de biergigant averij oplopen in het tweede kwartaal door de forse daling van de buitenhuisconsumptie. Er zijn al maanden geen grote muziekfestivals en sportmanifestaties meer. Op die plaatsen vloeit het bier normaal rijkelijk. In het voorjaar ging de horeca op slot, en dat is nu opnieuw het geval. Organisch (zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen) zakten de volumes in het eerste halfjaar met 13,4 procent (-14% voor de eigen bieren) door een achteruitgang met 17,1 procent in het tweede kwartaal. Maar dat was beter dan de -23,2 procent die analisten hadden vooropgesteld, dankzij een verrassende goede maand juni. Toen ging de horeca weer open. Die positieve lijn heeft doorgezet tijdens de zomermaanden. De analisten hadden zich schrap gezet, maar AB InBev pakte uit met een verrassende volumegroei van 1,9 procent (+2,6% voor de eigen bieren). Daardoor wordt de coronaschade in volumetermen teruggebracht tot -8,2 procent na negen maanden. De organische omzetgroei lag met 4,0 procent (-12% in eerste jaarhelft) nog wat hoger dan de volumegroei, maar dat zijn we al gewoon bij de bierreus. Vooral Brazilië deed het verrassend goed in het derde kwartaal. Analisten en beleggers putten vooral moed uit de organische volume- en omzetgroei en dat zorgde voor een bescheiden opleving van de koers. Maar dat is het meest florissante deel van het resultatenrapport. Waar AB InBev er voor bekend stond te mikken op zo hoog mogelijke marges, heeft het bedrijf de voorbije maanden wat meer gefocust op omzetherstel. Ondanks de organische volume- en omzetgroei zagen we een daling van de genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda) van 5,29 naar 4,89 miljard dollar (-0,8% organisch tegenover -8,9% analistenconsensus). Dat is wel een gevoelige verbetering ten opzichte van de duik met 24,7 procent tot 7,36 miljard dollar in het eerste halfjaar. Maar het betekent dat de ebitda-marge is gezakt met 188 basispunten van 40,1 procent in het derde kwartaal vorig jaar tot 38,2 procent nu. Al is ook dat een margeverbetering ten opzichte van de marge van 34,6 procent in het eerste halfjaar. Toen was de margedaling aanzienlijk (-585 basispunten). In de sector blijft dat wel een indrukwekkend hoge marge. De onderliggende winst per aandeel zakte van 0,94 naar 0,80 dollar per aandeel in het derde kwartaal (analistenconsensus 0,77 dollar). Na negen maanden staat de onderliggende winst per aandeel op 1,71 dollar per aandeel. Dat is toch 37,5 procent minder dan in de periode januari-september 2019. De overname van SABMiller zadelt AB InBev al jaren met een hoge schuldenlast op. Door de terugval in de ebitda is schuldenafbouw een topprioriteit van het management. Vandaar de beslissing om geen interim-dividend uit te keren. Vorig jaar was dat nog 80 eurocent per aandeel. Analisten hadden op een halvering tot 40 eurocent gerekend. De obligatiehouder zal het graag lezen, de aandeelhouder iets minder graag.ConclusieAB InBev is niet meer het goedehuisvaderaandeel van weleer, ook gezien de hoge schuldenlast. Tegen 11 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de veel lagere bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 is de waardering weer erg aanvaardbaar. Het is opnieuw een koopje en een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille bij een terugval richting 41,5 euro. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 46,01 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 93,86 miljard euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 29Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: -