De twijfels over de wissels aan de top hebben het aandeel relatief goedkoop gemaakt.

Inditex is de maatschappij boven de kledingketens Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. Zoals alle andere retailers heeft de coronacrisis ook Inditex zwaar getroffen. Maar de groep wist zich relatief snel te herstellen, tonen de cijfers over de eerste negen maanden van het boekjaar 2021/2022 (afsluitdatum 31/1). Mede dankzij een forse toename van de onlineverkopen lagen de verkoopcijfers in het derde kwartaal een pak hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar én boven de verkoopcijfers van het derde kwartaal van 2019. Op 31 oktober waren er wereldwijd 6657 verkooppunten, 540 minder dan een jaar eerder. Inditex kondigde vorig jaar al aan dat het 1000 tot 1200 minder goed presterende verkooppunten zou sluiten. De kledingwinkelgigant wil veel meer inzetten op onlineverkoop. Die moet dit jaar 30 procent van de omzet leveren, tegenover 14 procent in het boekjaar 2019-2020. In de eerste negen maanden van het lopende boekjaar steeg de onlineverkoop met 28 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien, en met 124 procent vergeleken met de eerste negen maanden van het boekjaar 2019-2020. Voor het lopende boekjaar verwacht de bedrijfsleiding dat al een kwart van de omzet uit onlineverkopen komt.Inditex heeft zijn design, productie, logistiek en verkoop perfect op elkaar afgestemd, en dat loont. In het derde kwartaal steeg de nettoverkoop met 21 procent (tegen constante wisselkoersen) op jaarbasis. Tegenover het derde kwartaal van 2019 was er een toename met 10 procent. Zelfs de winkelverkopen lagen hoger dan twee jaar geleden, ondanks een daling van het aantal winkels. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte in de eerste negen maanden van het boekjaar een sprong van 63 procent: van 3,334 miljard naar 5,431 miljard euro. Daardoor herstelt de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 23,7 naar 28,1 procent. De nettowinst klom van 671 miljoen euro of 0,215 euro per aandeel naar 2,50 miljard euro of 0,803 euro per aandeel (+273%). Ook heel positief is dat de nettokaspositie ondanks de moeilijke periode met 8,72 miljard euro bijzonder hoog blijft. De vooruitzichten voor de rest van het boekjaar zijn gunstig. In de periode begin november tot midden december gingen de verkopen 33 procent hoger dan in de erg zwakke vergelijkbare periode vorig jaar. Tegenover 2019 was er een stijging met 10 procent. In die context schrok de markt eind november van verrassende wissels aan de top van de Spaanse kledinggigant. Sneller dan verwacht nam Marta Ortega, de 37-jarige dochter van de stichter van de groep, de stoel over van voorzitter Pablo Isla, een van de architecten van het succes van Inditex. Nog verrassender was de wissel van topman Carlos Crespo, die amper twee jaar CEO was. Hij is opgevolgd door Oscar Garcia Maceiras, een ex-bankier zonder trackrecord in de retail. ConclusieDe koers van Inditex stond de jongste maanden onder druk, mede door de wissels aan de top, die analisten en beleggers slecht onthaalden. We denken dat de machtsovername intern wel goed was voorbereid en dat het management van de groep van topkwaliteit blijft, zodat we het businessmodel niet ter discussie moeten stellen. Een voordeel van de twijfel is dat hij de waardering drukt. Tegen 10 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het volgende boekjaar is het aandeel relatief goedkoop. De koers ligt zo'n 20 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Vandaar het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 28,53 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 88,92 miljard euroK/w 2021: 29Verwachte k/w 2022: 23Koersverschil 12 maanden: +10%Dividendrendement: 0,9%