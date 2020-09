Ook voor Van de Velde is er een tijdperk voor corona en een tijdperk na corona. Begin dit jaar koesterde het lingeriebedrijf nog de hoop om de lichte daling van de verkoop van de voorbije jaren een halt toe te roepen. De coronacrisis trok een rode streep door die ambities.

Op alle markten van Van de Velde gingen vanaf maart winkels dicht. In volle coronacrisis haperde ook de onlineverkoop, omdat mensen andere dingen aan hun hoofd hadden dan nieuwe lingerie. De omzet daalde in de eerste jaarhelft met 32 procent. De vergelijkbare omzet daalde slechts met 26,5 procent, omdat de herfst-en-wintercollectie uitzonderlijk pas in augustus werd geleverd. De vergelijkbare verkoop via de retailpartners, die het gros van de omzet en de bedrijfswinst aanleveren, daalde met 23,5 procent. De vergelijkbare verkoop in de eigen winkels daalde met 42 procent, vooral omdat de verkooppunten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk langer dicht bleven. Het management overweegt een aantal winkels in de VS, die al langer moeilijk te rendabiliseren waren, niet meer te heropenen. Het is nu bang afwachten of de verkoop herstelt in de tweede jaarhelft. Van de Velde meldt een gestaag herstel, vooral voor lokale winkelpunten buiten de shoppingcentra en de drukke winkelstraten. Het bedrijf durft zich niet vast te pinnen op becijferde verwachtingen. Daarvoor is het hersteltempo van de vraag op verschillende markten te onzeker. Ook het risico op nieuwe lockdowns en de bijbehorende winkelsluitingen is te groot. De onlineverkoop zit intussen wel in de lift, maar de verkoop via de boetieks blijft het alfa en omega van Van de Velde. "Online is geen vervanging voor offline. Het blijft cruciaal om klanten advies te geven en hen te laten passen. We versterken daarom de digitale samenwerking met de retailpartners. Klanten die bijvoorbeeld een kleur willen die niet voorradig is in de boetiek, kunnen in de winkel afrekenen en het product in de juiste kleur thuis laten leveren", zegt CEO Marleen Vaesen.Voor de bedrijfswinst kon de schade van de omzetcrash redelijk beperkt worden. De vergelijkbare bedrijfscashflow daalde met 31 procent, tot 22,3 miljoen euro. Van de Velde counterde de omzetdaling met een strikte controle van de kosten. Het maakte onder meer gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Er bleef 5 miljoen euro nettowinst over. De coronacrisis schudde hard aan de boom, maar de winstgevendheid bleef redelijk overeind. De vorig jaar verlaagde kostenbasis werpt dus vruchten af en belooft een stevig winstherstel. Op voorwaarde uiteraard dat de omzet herstelt, en dat blijft het grote vraagteken.Van de Velde heeft genoeg vertrouwen om op 2 september toch een dividend van bruto 1 euro per aandeel uit te keren. Ook het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 15 miljoen euro wordt opnieuw opgestart. Toch is dat lekkers voor de aandeelhouders vooral ingegeven door de royale kaspositie van 42,9 miljoen euro. De immer sterke balans van het bedrijf is in deze onzekere tijden een geweldige troef. ConclusieDe coronacrisis heeft de verhoopte comeback van Van de Velde brutaal verstoord. Uitstel is geen afstel, maar een herwaardering van het aandeel is pas mogelijk als de verkoop herstelt, wat in deze onzekere tijden moeilijk te voorspellen is. De markt houdt nog geen rekening met een fluks herstel. Als de verkoop volgend jaar rechtkrabbelt tot het niveau van voor de coronacrisis, dan bedraagt de verwachte koers-winstverhouding voor 2021 amper 10. Door de grote onzekerheid is echter nog te vroeg om enthousiast te worden. Het advies gaat daarom naar 'houden'.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 20,95 euroTicker: VAN:BBISIN-code: BE0003839561Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 280 miljoen euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 15Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: 5%