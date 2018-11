Vertrouwensbreuk bij bpost slaat bodem weg

Koen Van Gerven heeft een uitstekend vierde kwartaal nodig om de meubelen te redden. De CEO van bpost houdt vast aan een dividend van 1,31 euro per aandeel en een bedrijfscashflow van ongeveer 560 miljoen euro dit jaar, maar op basis van de prestaties van de eerste negen maanden wordt dat allesbehalve vanzelfsprekend. Dat betekent dat bpost in het vierde kwartaal een bedrijfscashflow van 195 miljoen euro moet verdienen, tegenover amper 79 miljoen euro in het derde kwartaal. Het vierde kwartaal van bpost is normaal het beste, maar vorig jaar klokte het bedrijf af op een bedrijfscashflow van 151 miljoen euro. Dit kwartaal moet dus 44 miljoen euro beter zijn dan vorig jaar, terwijl de winstgevendheid onder druk staat. Beleggers plaatsen terecht vraagtekens bij...