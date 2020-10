Volgend jaar wordt de vergelijkingsbasis met de sterke coronakwartalen van 2020 lastig, terwijl ook steeds meer concurrenten een deel van de koek opeisen. Dat maakt dat de ruimte voor prijsverhogingen beperkt blijft.

De expansie van de streamingindustrie kwam door de coronacrisis in een stroomversnelling. Netflix kreeg er in de eerste jaarhelft 25,9 miljoen streamingklanten bij, tegenover 27,8 miljoen in heel 2019. Wereldwijd haalden de lockdownperiodes een deel van de toekomstige organische groei naar voren. Tussen juli en september rekende Netflix op een groei met 2,5 miljoen klanten, tegenover 6,8 miljoen in het derde kwartaal van 2019. De consensusverwachting lag met 4 tot 5 miljoen nieuwe abonnees een stuk hoger omdat Netflix traditioneel conservatief is met zijn prognoses. Maar de groei bleef steken op 2,2 miljoen, het laagste cijfer sinds het tweede kwartaal van 2016. Dat brengt de aangroei sinds begin 2020 op 28,1 miljoen. Netflix heeft nu 195,15 miljoen streamingklanten. Dat zijn er 23,3 procent meer dan een jaar eerder. De kwartaalomzet steeg met 22,7 procent op jaarbasis naar 6,44 miljard dollar. Azië was de snelst groeiende regio met een groei van het aantal abonnees van 46 procent en een omzetgroei van 66 procent. Netflix kreeg voet aan de grond en Zuid-Korea en Japan en zet volop in op India via een samenwerking met Reliance, de grootste Indiase mobiele netwerkoperator. De gemiddelde omzet per gebruiker daalde met 1,6 procent, maar zonder valuta-effecten was er een stijging met 1 procent. Netflix mikt voor het vierde kwartaal op 6 miljoen nieuwe gebruikers, wat het totaal boven de kaap van 200 miljoen zou brengen. Dat cijfer lag lager dan een jaar eerder (8,8 miljoen) en ook onder de consensusverwachting van 6,6 miljoen. De streaminggroep draait vooral op eigen producties, maar die stonden dit jaar op een laag pitje. De positieve kasstromen moeten tegen die achtergrond worden gezien, want er waren veel minder kosten. Netflix realiseerde een operationele kasstroom van 1,26 miljard dollar, tegenover -502 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Hetzelfde geldt voor de vrije kasstroom van 1,15 miljard dollar (-551 miljoen vorig jaar). Die bedraagt sinds begin dit jaar 2,2 miljard dollar tegenover -1,6 miljard tijdens de eerste drie kwartalen van 2019. De voorbije weken en maanden werden de opnames hernomen. Netflix had na het derde kwartaal 50 producties afgewerkt en hoopt er voor het einde van het jaar nog 150 af te ronden. Eigen content is voor Netflix cruciaal om zich te onderscheiden van de concurrentie. Onlangs kwamen er enkele nieuwe streamingplatformen bij, zoals HBO Max, Disney+ en Peacock. Daarnaast moet Netflix ook opboksen tegen de klassieke televisie, en YouTube en TikTok. Door de toegenomen investeringen rekent Netflix voor het vierde kwartaal op een licht negatieve kasstroom. Toch zou die over heel 2020 nog ongeveer 2 miljard dollar bedragen. Voor 2021 mikt Netflix op -1 miljard dollar tot break-even. De operationele marge zal afnemen van 20,4 procent in het derde kwartaal naar 13,5 procent in het vierde. Met 8,4 miljard dollar aan liquiditeiten en een kredietlijn van 750 miljoen dollar zitten er geen kapitaaloperaties in de pijplijn. De langetermijnschuld bedraagt 15,5 miljard dollar.ConclusieWe verwachten dat de groeivertraging de komende kwartalen zal doorzetten. Volgend jaar wordt de vergelijkingsbasis met de sterke coronakwartalen van 2020 lastig, terwijl ook steeds meer concurrenten een deel van de koek opeisen. Dat maakt dat de ruimte voor prijsverhogingen beperkt blijft. Op korte termijn is geen vers geld nodig, maar de positieve kasstromen zijn niet duurzaam. Tegen 9 keer de verwachte omzet en 80 keer de verwachte winst blijven we Netflix te duur vinden. Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 498,3 dollarTicker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 218,7 miljard dollarK/w 2019: 121Verwachte k/w 2020: 80Koersverschil 12 maanden: +54%Koersverschil sinds jaarbegin: +80%Dividendrendement: -