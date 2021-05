De tankerrederij is uitstekend geplaatst voor het verwachte herstel richting 2022.

Het eerste kwartaal was voor de Belgische olierederij Euronav, zoals verwacht, een mager beestje. Het contrast met de hoogconjunctuur van nauwelijks twaalf maanden geleden is enorm. Het gemiddelde dagtarief voor de verhuur van de VLCC's (Very Large Crude Carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) bedroeg 14.000 dollar per dag, tegenover 72.750 dollar in het eerste kwartaal van 2020 en 35.195 dollar in het eerste kwartaal van 2019. Voor de kleinere Suezmax-schepen (150.000 tot 165.000 ton) bedroeg het daggemiddelde 11.500 dollar, tegenover 59.250 dollar in dezelfde periode in 2020 en 27.380 dollar in 2019. In het vierde kwartaal van 2020 leverden de VLCC's gemiddeld 20.500 dollar per dag op, en de Suezmax-schepen 12.300 dollar. Het break-evenniveau ligt gemiddeld op respectievelijk op 28.900 en 26.400 dollar per dag. De groepsomzet daalde van 416,7 miljoen dollar naar 113,4 miljoen. Tegenover de nettowinst van 225,6 miljoen in 2020 was er een kwartaalverlies van 71 miljoen. De extreem lage tarieven zijn een gevolg van de lagere vraag naar olie omwille van de pandemie (5 à 6% onder het pre-corona-niveau), en een beperkter aanbod door de productiebeperkingen. Het management verwachtte dit jaar heel wat verschroting van oude schepen door de lage tarieven en de hoge restwaarden (onder invloed van de hoge staalprijzen). Dat valt tegen, volgens analisten omdat naar schatting 66 VLCC's en 29 Suezmax-schepen worden ingezet in illegale export van olie uit Iran en Venezuela, respectievelijk 8 en 5 procent van de wereldvloot. Dat fenomeen kan het verwachte herstel van de vrachttarieven met enkele maanden vertragen. Die oudere schepen hebben nog maar een beperkte levensduur. Het orderboek voor de bouw van nieuwe schepen zit op het laagste niveau in 25 jaar (onder 10% van de wereldvloot). Bovendien is de voorbije zes maanden heel wat beschikbare capaciteit bij de scheepswerven tot 2024 ingenomen door forse bestellingen uit andere scheepvaartsegmenten, die een hoogconjunctuur genieten. De toenemende aandacht voor milieunormen door de financierende banken zal de druk om oudere schepen uit de vaart te nemen hoog houden. Op korte termijn zal de geplande eerste afbouw van de productieverminderingen (2,1 miljoen vaten olie per dag extra productie op een totale vermindering van 7,2 miljoen) de tankerverhuurmarkt ondersteunen. Toch zijn de vooruitzichten voor het tweede kwartaal zwak: een gemiddeld dagverhuurtarief van 10.000 dollar voor 48 procent van de beschikbare capaciteit van de VLCC's, en 10.500 dollar voor 41 procent van de beschikbare capaciteit van de Suezmax-schepen. Om de extreme laagconjunctuur optimaal te benutten, zijn zo veel mogelijk onderhoudsbeurten van de schepen vervroegd.In lijn met de dividendpolitiek vertaalt een verlieskwartaal zich in de uitkering van het minimale kwartaaldividend van 0,03 dollar per aandeel bruto. Euronav blijft actief zijn vloot vernieuwen. In februari nam het twee Suezmax-schepen in aanbouw over. De oplevering is voor begin 2022. Een twaalfjarige VLCC verkocht Euronav met 1,2 miljoen dollar meerwaarde, en huurde het terug voor drie jaar. In april bestelde het twee nieuwe VLCC's (met optie voor een derde) voor 186 miljoen dollar. De oplevering zou eind 2022 en begin 2023 volgen.ConclusieDe markt reageerde positief op het kwartaalrapport van Euronav. De wetenschap dat Euronav uitstekend geplaatst is voor het verwachte herstel richting 2022 beperkt het neerwaartse koerspotentieel. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 7,54 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,66 miljard euroK/w 2020: 4Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 1,3%