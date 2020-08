De waardering van Euronav blijft te laag. Toch stellen we vast dat het aandeel ondanks de superdividenden en het forse aandeleninkoopprogramma nauwelijks reageerde op de cijfers.

Een verrassing was het niet, maar de Antwerpse olierederij Euronav pakte uit met fenomenale winstcijfers over het tweede kwartaal. De unieke combinatie in het voorjaar van een ongeremde olieproductie door het conflict tussen Rusland en Saudi-Arabië en de brutale daling van de vraag naar olie wegens covid-19 leidde tot extreem hoge olievoorraden en tankerverhuurtarieven door de gestegen vraag naar olieopslag op zee. Het gemiddelde dagtarief voor de VLCC's (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) bedroeg in het tweede kwartaal 81.500 dollar, nog beter dan in het eerste kwartaal (72.750 dollar) en te vergelijken met 23.250 dollar in het tweede kwartaal van 2019. Voor de Suezmax-schepen was er een gemiddeld dagtarief van 60.750 dollar, tegenover 59.250 dollar vorig kwartaal en 17.250 dollar vorig jaar. De groepsomzet verdubbelde in het eerste halfjaar ruimschoots tot 851,4 miljoen dollar en het nettoverlies van vorig jaar van 19 miljoen dollar werd omgezet in een nettowinst van 485,2 miljoen dollar (259,6 miljoen in het tweede kwartaal), of omgerekend 2,26 dollar per aandeel. Ondanks de fantastische cijfers verliep het tweede kwartaal niet zoals verhoopt. Begin mei gingen analisten en ook CEO Hugo De Stoop er nog van uit dat door de enorme olievoorraden minstens 100 VLCC's van de 823 VLCC's wereldwijd voor minstens twaalf maanden zouden worden gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Maar door de snelle productiebeperkingen ligt dat aantal sinds april op 35 tot 40 VLCC's.Sneller dan verwacht zijn de spottarieven teruggevallen tot verlieslatende niveaus van minder dan 20.000 dollar per dag, en is de tankermarkt aanbeland in een overgangsfase naar een nieuw evenwicht de komende jaren van een lager tankeraanbod afgestemd op een lagere vraag naar olie als gevolg van covid-19. Topman De Stoop verwacht dat die periode zal gepaard gaan met relatief lage tankertarieven. Voor de wat langere termijn blijven de vooruitzichten zeer gunstig, gezien de lage hoeveelheid tankers in aanbouw - de laagste niveaus in verhouding tot de wereldvloot sinds twintig jaar - en de onzekere milieuvereisten vanaf 2030. Maar Euronav verraste positief door te melden dat 48 procent van de beschikbare VLCC- en Suezmax-capaciteit voor het derde kwartaal is vastgelegd tegen een nog altijd hoog gemiddeld dagtarief van respectievelijk 60.250 dollar en 36.500 dollar. Vorig jaar was op hetzelfde moment 65 procent van de beschikbare capaciteit van de VLCC's verhuurd tegen gemiddeld 20.600 dollar en 58 procent van de Suezmaxcapaciteit tegen 15.800 dollar. Op basis van de dividendpolitiek die een uitkering op kwartaalbasis van 80 procent van de recurrente (zonder meer- of minderwaarden op de verkoop van activa) nettowinst vooropstelt, zal over het tweede kwartaal liefst 196 miljoen dollar of 10,7 procent van de beurswaarde worden uitgekeerd. In tegenstelling tot het eerste kwartaal (brutodividend van 0,87 dollar per aandeel) gebeurt de winstuitkering deze keer voor de helft (100 miljoen dollar) via de inkoop van eigen aandelen (waarvan de resterende 25 miljoen nog voor eind september) en de andere helft via een brutodividend van 0,47 dollar per aandeel (ex-dividenddatum 18 augustus). ConclusieDe waardering van Euronav tegen nauwelijks 0,7 keer de intrinsieke waarde blijft te laag. Toch stellen we vast dat het aandeel ondanks de superdividenden en het forse aandeleninkoopprogramma nauwelijks reageerde op de cijfers. Gezien de fors gedaalde tankertarieven zullen we daarom de 150 aandelen die we eind juni tegen 7,21 euro hebben bijgekocht opnieuw verkopen. De markt heeft sneller dan verwacht de extreme olievoorraden verteerd en het grootste effect van de aandeleninkoop ligt achter ons. De resultaten en de winstuitkeringen zullen de komende kwartalen heel wat lager uitvallen. De rest van onze positie zullen we behouden. We verwachten dat Euronav tijdens de volgende marktdip in 2021 en allicht 2022 opnieuw op het juiste moment overnames zal doen. We verlagen dan ook het advies naar houden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 8,35 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,84 miljard euroK/w 2019: 21Verwachte k/w 2020: 3Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 20,3%