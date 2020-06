Vestas heeft niet alleen een dik orderboek om de crisis door te komen, ook de balans is sterk. De onderhoudscontracten zorgen voor een steeds bredere basis van voorspelbare winsten.

Wie van de coronacrisis wilde gebruikmaken om Vestas met een korting op te pikken, moest er snel bij zijn, want de koers noteert intussen weer tegen recordniveaus. Een verrassing is dat niet, aangezien de Deense wereldleider in windturbines over gunstige perspectieven op lange termijn beschikt. De strijd tegen de klimaatverandering en de stijgende vraag naar hernieuwbare energie kan de omzet en de winst nog jarenlang voortstuwen. Het orderboek dikte in het eerste kwartaal aan tot een nieuw record van 34 miljard euro, of ongeveer 20 procent meer dan eind maart 2019. De bestellingen lopen nog altijd vlot binnen, hoewel een groot deel van de vraag komt uit de groeilanden, die nu stevig getroffen zijn door de coronacrisis.Toch mag de remonte van de voorbije weken minstens enthousiast heten, want ook Vestas komt niet ongeschonden uit de coronacrisis. Het schrapte zijn vooruitzichten voor dit jaar. Een omzet van 14 à 15 miljard euro bij een marge van 7 à 9 procent op het niveau van de recurrente bedrijfswinst blijft haalbaar, maar de onzekerheid is te groot om die belofte te kunnen bevestigen. Beleggers malen daar niet om en kijken al voorbij de coronacrisis. Dat heeft de waardering stevig omhooggejaagd tot ongeveer 28 keer de verwachte winst voor 2020. Dat is vrij duur, zelfs voor een wereldleider met groeiperspectieven. Er zijn al betere kansen geweest om Vestas te kopen.Vestas heeft het jaar niet overtuigend ingezet. De omzet steeg met 7 procent, maar het eerste kwartaal eindigde met verlies. Het bedrijf heeft heel wat projecten met lage marges opgeleverd. Daarnaast kampte Vestas met hogere kosten door logistieke problemen. Het stijgende aantal opgeleverde projecten jaagt ook de kosten omhoog om de turbines piekfijn te doen draaien en te genezen van kinderziektes. Het eerste kwartaal is traditioneel minder goed, maar Vestas zal alle zeilen moeten bijzetten om met de verkoop van windturbines de verhoopte marges te halen. De prijs van nieuwe windprojecten laten nog geen herstel zien. Zonder rekening te houden met de lagere Chinese prijzen, bedroeg die prijs in het eerste kwartaal 0,77 miljoen euro per megawatt, wat ongeveer evenveel is als vorig jaar. Vestas kondigde aan dat het zijn productaanbod optimaliseert en vereenvoudigt, wat ook een besparing op de investeringsuitgaven oplevert. Die herstructurering ging gepaard met het ontslag van 400 medewerkers en 70 miljoen euro eenmalige herstructureringskosten.Moet Vestas knokken voor behoorlijke marges op de verkoop van windturbines, dan verdient het geld als slijk met het onderhoud van zijn eigen turbines en turbines van andere spelers. Dit jaar verwacht Vestas een marge van ruim 25 procent op een omzet die 12 procent stijgt. De onderhoudscontracten zorgen intussen voor meer dan de helft van de bedrijfswinst en verbeteren de voorspelbaarheid van de resultaten. Ook de toename van de groepswinst moet de volgende jaren komen van de steeds dikkere portefeuille aan onderhoudscontracten.Vestas heeft niet alleen een dik orderboek om de crisis door te komen, ook de balans is sterk. Het beschikt over een nettokaspositie van 2 miljard euro en kan indien nodig een beroep doen op toegezegde kredietlijnen voor 1,5 miljard euro. Zo kan Vestas een hoofdrol spelen in de mogelijke consolidatie van de markt rond de sterkere spelers.De resultaten zitten nog gekneld tussen stabiele eindprijzen en oplopende kosten. De onderhoudscontracten zorgen voor een steeds bredere basis van voorspelbare winsten. Doordat beleggers voorbij de beperkte impact van de coronacrisis kijken, is de waardering opgelopen tot 28 keer de verwachte winst voor dit jaar. Er dienen zich wellicht betere instapkansen aan. Het advies blijft daarom houden. Advies : houdenRisico : gemiddeldRating : 2BKoers: 97,8Ticker: VWSISIN-code: DU300609Markt: XetraBeurskapitalisatie: 19 miljard euroK/w 2019: 19Verwachte k/w 2020: 28Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 1,1%