De voorbije kwartalen is bijzonder veel geld gevloeid naar aandelen van bedrijven die een steentje kunnen bijdragen aan een klimaatneutrale economie. Die instroom is ook af te lezen aan de beurskoers van Vestas, een Deense wereldleider in de productie van windturbines op land. Tussen maart 2020 en januari 2021 verdrievoudigde de koers, hoewel het bedrijf in 2020 gevoelig minder winst maakte.

De voorbije maanden corrigeerde het aandeel, maar toch noteert het met een koers-winstverhouding van 40 nog altijd behoorlijk duur. Dat plaatst beleggers voor hoofdbrekens. Loop je de fel gestegen koers nog achterna, omdat het bedrijf toch nog jarenlang de wind in de zeilen heeft, en omdat de rush op duurzame aandelen wellicht nog maar in de kinderschoenen staat? Of kijk je nog even de kat uit de boom, hopend op een terugkeer van de redelijkheid en dus een beter instapmoment?

Voor een kwaliteitsaandeel als Vestas met gunstige perspectieven op lange termijn zullen correcties doorgaans koopkansen zijn. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans op langere koersen wordt. Toch laat het aandeel met de huidige waarderingen ruimte voor een verdere correctie. In 2020 boekte het bedrijf een recurrente bedrijfswinst van 750 miljoen euro, waarmee een beurskapitalisatie van 34 miljard euro moet verantwoord worden. Dat is lastig, te meer omdat de bedrijfswinst in 2020 met een kwart daalde door hogere installatiekosten en hogere provisies omdat een aantal turbines niet de gewaarborgde productierendementen haalden. De winstmarge op de installatie van nieuwe windturbines daalde tot een povere 3,1 procent. Die winstgevendheid is veel te laag om daarop een financieel succesverhaal te bouwen. De bodem lijkt echter bereikt. De prijzen van nieuwe installaties zijn gestabiliseerd na een jarenlange daling. De sector is voldoende geconsolideerd om van een stabiele competitieve omgeving te spreken, merkt Vestas op. Wappert de rendabiliteit van de verkoop van turbines in de wind, dan is het onderhoud van deze turbines wel een bijzonder winstgevende business met stabiele marges. Vestas verdiende vorig jaar een marge van 27 procent op het onderhoud. Deze activiteit is goed voor het gros van de bedrijfswinst en legt op die manier een stabiel fundament onder de bedrijfswinst. Voor dit jaar rekent het bedrijf op groepsniveau op een winstmarge van 6 à 8 procent, tegenover 5,1 procent in 2020. Op langere termijn is het bedrijf optimistisch om een winstmarge van 10 procent te behalen.Voor de omzet kampt het bedrijf met minder problemen. Vorig jaar steeg die met 22 procent. Het orderboek is 43 miljard euro recorddik. In 2021 verwacht het bedrijf een omzet van 16 à 17 miljard euro, tegenover 14,8 miljard in 2020. Deze trend zal doorzetten. Vestas verwacht dat de vraag naar windenergie met 8 procent per jaar zal stijgen richting 2030, waarbij het bedrijf een stijgend marktaandeel ambieert. Windenergie op land is in de meeste landen goedkoper geworden dan energie uit fossiele brandstoffen. Op iets langere termijn moet de jongere markt van windturbines op zee voor extra groeipotentieel zorgen. Vestas kocht vorig jaar zijn partner Mitsubishi Heavy Industries uit in de joint venture om windturbines voor op zee te bouwen. Vestas wil nu enkele jaren investeren om vanaf 2025 de vruchten te plukken van deze nieuwe groeipoot.ConclusieDe enorme instroom van geld in duurzame beleggingen joeg het aandeel van Vestas de voorbije maanden onverwacht snel de stratosfeer in. Ook na de recente correctie blijft het aandeel duur. Op lange termijn blijven de perspectieven heel gunstig, maar daar betalen beleggers vandaag 40 keer de verwachte winst van dit jaar voor. Dat is prijzig. Wie aan boord is, kan blijven zitten voor de langere termijn. Voor anderen kan het de moeite lonen betere instapmomenten af te wachten. Het advies blijft houden.Advies : houdenRisico : gemiddeldRating : 2BKoers: 164 euroTicker: VWSISIN-code: DU300609Markt: XetraBeurskapitalisatie: 34 miljard euroK/w 2020: 50Verwachte k/w 2021: 40Koersverschil 12 maanden: +101%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 0,7%