Vierde kwartaal bevestigt neerwaartse trend bij Recticel

Sinds het derde kwartaal is een einde gekomen aan de opgaande lijn bij de polyurethaanproducent Recticel. Tot en met de halfjaarresultaten van 2018 leek er nog weinig aan de hand, geholpen door een gunstige vergelijkingsbasis met de eerste helft van 2017, waarin de isolatiedivisie kampte met een tekort aan isocyanaat. Zowat een jaar profiteerde de groep van de gunstige conjunctuur in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Die rugwind is er niet langer in de tweede jaarhelft. Na een daling van de gecombineerde omzet op groepsniveau met 4,1 procent (van 356 naar 341,3 miljoen euro) in het derde kwartaal versnelde de daling in de periode oktober-december tot een terugval met 7,1 procent (van 378 naar 351,1 miljoen euro). Dat betekent voor het volledige boekjaar dat de gecombineerd...