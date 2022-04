Door het verwerven van nieuwe projecten steeg de verkoopwaarde van de portefeuille tot 5,5 miljard euro.

De oudste vastgoedontwikkelaar van het land - opgericht in 1863 - beleeft de jongste jaren een tweede jeugd. Op 29 juni 2016 bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen Immobel en Allfin Group. De architect van de fusie is Marnix Galle, de voorzitter van de raad van bestuur en referentieaandeelhouder. Na het overgangsjaar 2017 werd beloofd dat 2018, 2019 en 2020 oogstjaren zouden zijn. 2018 en 2019 losten die belofte ruimschoots in. Maar de covid-19-pandemie strooide roet in het eten in 2020. De coronacrisis had een sterk negatieve invloed op de verkoop van residentieel vastgoed in de lockdown van maart tot mei. Maar de verkopen veerden weer op in juni 2020. Het was in dat jaar ook moeilijk om aan vergunningen te geraken, maar dat was maar een eenmalige dip. Het bedrag aan nieuwe vergunningen ging van 506 miljoen euro, waarvan 315 miljoen aan definitieve vergunningen in 2020 naar 892 miljoen euro aan nieuwe vergunningen, waarvan voor 580 miljoen definitieve in 2021. De kantorenmarkt kende een veel trager herstel. Dat tekende de evolutie van de bedrijfsopbrengsten in de eerste zes maanden van 2021. In het tweede halfjaar zagen we ook daar verbetering zodat de bedrijfsopbrengsten toch nog 5 procent hoger eindigen dan in 2020: 392,8 miljoen euro ten opzichte van 375,4 miljoen euro. Daarmee komen we aardig in de buurt van recordjaar 2019 met 419,5 miljoen euro. Het nog veel betere nieuws is de spectaculaire winstsprong. De bedrijfskasstroom (ebitda) verdubbelt bijna (+97%) van 52,8 naar 103,8 miljoen euro. Het nettoresultaat maakt een nog grotere sprong van 33,3 naar 92,2 miljoen euro (+177%). Per aandeel levert dat een toename op van 3,58 naar 9,25 euro. Daarmee evolueert ook de nettowinst richting het recordcijfer van 102,4 miljoen euro of 11,66 euro per aandeel van het boekjaar 2019. De bedrijfsleiding heeft een ambitie van een rendement op eigen vermogen (571,6 miljoen euro eind 2021) van minimaal 10 procent. In het coronajaar 2020 lukt dat niet met een cijfer van 7,8 procent, maar boekjaar 2021 levert een rendement op eigen vermogen van 18,7 procent op. Door nieuwe acquisities ter waarde van 560 miljoen euro steeg de verkoopwaarde van de portefeuille van 5,1 miljard eind 2020 naar 5,5 miljard euro eind vorig jaar. De schuldgraad daalde van 57 naar 52,9 procent. De groep wil een vastgoedportefeuille op Europees niveau uitbouwen. Lange tijd waren de activiteiten in België en Luxemburg geconcentreerd. Enkele jaren geleden is daar Polen aan toegevoegd. In 2017 kwam Frankrijk erbij. De vastgoedgroep Nafilyan & Partners werd overgenomen, die is gericht op de regio van Parijs en Île-de-France. Frankrijk kan uitgroeien tot de belangrijkste markt voor de groep. Verder was er de oprichting van een joint venture met de Amerikaanse ontwikkelaar Fort Partners om in het Spaanse Marbella een resort te ontwikkelen. In 2020 werd met Duitsland een zesde land aan de portefeuille toegevoegd. Het prestigieuze Eden-project in Frankfurt zou dit jaar moeten worden opgeleverd worden en één weinige woontorens van de stad worden. Het forse winstherstel in 2021 laat Immobel toe het dividend met 10 procent tot 3,05 euro per aandeel te verhogen.ConclusieDe verhoogde dynamiek bij Immobel sinds de komst van CEO Marnix Galle heeft zich de voorbije jaren gemanifesteerd in de resultaten, met uitzondering van covid-jaar 2020. Het sterke winstherstel vorig jaar laat het beste vermoeden voor de komende jaren, voornamelijk in residentiële projecten. De waardering is aantrekkelijk.Advies:koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 73,40 euroTicker: IMMO BBISIN-code: BE0003599108Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 734 miljoen euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 4,2%