In tegenstelling tot wat de beurskoers doet vermoeden, is er geen dramatische evolutie aan de gang bij de grootste autoconstructeur van Europa. De beursprestatie van Volkswagen is slechter dan de DAX-index (-29% voor een bevoorrecht aandeel versus -24% voor de Duitse beursindex) en ook iets minder goed dan de Eurostoxx Automobiles & Parts-index (-27,5%). De merkenportefeuille van de groep met hoofdzetel in het Duitse Wolfsburg is de sterkste ter wereld en toegankelijk voor elk budget: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley voor de personenwagens en Scania, MAN en Navistar in het segment van de vrachtwagens. Samen zijn ze goed voor zowat 300 modellen. Maar de essentie zijn de luxemerken. Die zorgen voor de rentabiliteit van de groep. Een koopkrachtcrisis treft de merken in het lage of het middensegment. Het luxesegment is veel minder gevoelig voor een recessie. Vandaar de beursgang van de luxedochter Porsche in volle crisis. Die is tot dusver geslaagd, ondanks de turbulente tijden op de beurzen. Volkswagen wil Tesla Motors naar de troon steken en de grootste producent en verkoper van elektrische wagens worden in 2025. In het derde kwartaal van 2022 was het aandeel van elektrische wagens in het totale aantal verkochte auto's (+25% op jaarbasis) nog steeds maar 6,0 procent, maar dat is wel bijna de helft meer dan de 4,2 procent in hetzelfde kwartaal van vorig jaar en zit aan de bovenzijde van de vooropgestelde vork tussen 5 en 6 procent. Heel belangrijk is ook dat de gemiddelde verkoopprijs van een elektrische wagen nog altijd enkele tientallen procenten hoger ligt dan van auto's op fossiele brandstoffen. De ambitie richting 20 procent verkochte elektrische wagens in 2025, 25 procent in 2026 en 50 procent in 2030 zal de omzetevolutie ten goede komen.De verkoop van het iconische luxemerk Porsche is in de eerste negen maanden niet gezakt, maar gestegen met 6 procent van 209.000 naar 221.000 wagens. De omzet nam zelfs met 16,5 procent toe, van 20,98 naar 24,46 miljard euro. Dat is goed voor amper 3,5 procent van het aantal verkochte wagens, maar voor 15 procent van de omzet en bijna 28 procent van de bedrijfswinst (ebit; 4,75 op 17,1 miljard euro). De koers is sinds de beursgang met 19 procent gestegen tot een beurswaarde van bijna 90 miljard euro. Dat is al bijna 20 procent meer dan de beurswaarde van de Volkswagen-groep. De aanhoudende problemen in de aanvoerketen met een tekort aan componenten en chips, en de oorlog in Oekraïne hebben voor een daling in het verkochte aantal voertuigen gezorgd (-12,9% van 7,0 naar 6,1 miljoen) in de eerste negen maanden van dit jaar tegenover vorig jaar. Toch is er sprake van een licht stijgende omzet van 186,6 naar 203 miljard euro (+8,8%). Het bedrijfsresultaat (ebit) klimt van 13,953 naar 17,097 miljard euro (+22,6%). Dat houdt een stijging van de ebit-marge van 7,5 naar 8,6 procent in. De nettokaspositie van de automobielafdeling bedroeg eind september 31,6 miljard euro. ConclusieVolkswagen is een goed uitgebalanceerde, financieel gezonde groep met een sterke merkenportefeuille en een luxecomponent die twee derde van het bedrijfsresultaat behaalt. In die context kunnen we niet anders dan stellen dat tegen afgerond 4 keer de verwachte winst voor 2022 en 2023, tegen 0,3 keer de omzet en 0,4 keer de boekwaarde, en met een brutodividendrendement bijna 6 procent het hier niet gaat om een goedkoop, maar om een spotgoedkoop aandeel. De grootste autobouwer van Europa verdient de komende maanden of het komende jaar een beduidend hogere waardering en beurskoers.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 137,10 euroTicker: VOW3 GYISIN-code: DE0007664039Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 81,25 miljard euroK/w 2021: 4Verwachte k/w 2022: 4Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 5,5%