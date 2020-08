Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties zag een ongewone daling van het verkoopvolume in het tweede kwartaal. Tegenover 16.356 troy ounce goudequivalent in het tweede kwartaal van 2019, het op een na hoogste kwartaalcijfer was er een terugval met 33,2 procent naar 10.920 troy ounce. Na zes maanden strandt het verkoopvolume op 24.313 troy ounce goudequivalent, 20,1 procent minder dan in het eerste semester van vorig jaar (30.427 troy ounce).

Elf van de achttien operationele mijnen waarmee Sandstorm royalty- of streamingovereenkomsten heeft afgesloten, kampten met productieonderbrekingen door covid-19, variërend van enkele weken tot drie maanden. Al de mijnen zijn intussen opnieuw opgestart. Het verkoopvolume zal daarom in het derde kwartaal aanzienlijk herstellen, maar nog niet tot het normale niveau, omdat er voor de mijnen met streamingcontracten een tot drie maanden vertraging zit tussen het moment van de productie en het moment van de erkenning van de omzet door Sandstorm. Dat laatste gebeurt pas op het moment dat de edelmetalen worden verkocht. Vanaf het vierde kwartaal kunnen we opnieuw recordverkoopcijfers verwachten, die gecombineerd met de fors gestegen edelmetalenprijzen zich zullen vertalen in recordkasstromen. Het effect van de hogere edelmetalenprijzen compenseerde in het tweede kwartaal al gedeeltelijk het lagere verkoopvolume. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs bedroeg 1715 dollar per troy ounce, 7,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal (1593 dollar) en 30,5 procent extra tegenover het tweede kwartaal van 2019 (1314 dollar). De omzet daalde met 12,9 procent tot 18,7 miljoen dollar. De recurrente operationele kasstroom (zonder eenmalige elementen) zakte van 14,5 miljoen dollar naar 13,4 miljoen. De nettowinst verdrievoudigde tot 7,1 miljoen dollar, vooral dankzij een positief verschil van 3,7 miljoen in de waarde van investeringen in andere mijnbedrijven. Door de onzekere situatie werd de voorziene vork voor 2020 van een verkoopvolume tuseen 60 en 70.000 troy ounce goudequivalent geschrapt. Tegen 2023 mikt Sandstorm op 135.000 troy ounce, een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Dat moet mogelijk zijn na de opstart begin 2023 van het Turkse Hod Maden-project waarin het een belang heeft van 30 procent. Op basis van de voorlopige haalbaarheidsstudie zal Hod Maden gedurende elf jaar jaarlijks gemiddeld 266.000 troy ounce goud produceren. Tegen het jaareinde volgt de definitieve haalbaarheidsstudie en beginnen de bouwwerken. Eerder dit jaar bevestigden fenomenale exploratieresultaten dat Hod Maden op termijn nog fors kan worden uitgebreid. Sandstorm kocht het voorbije kwartaal geen eigen aandelen in, maar houdt die mogelijkheid achter de hand bij een overdreven koersterugval. De Canadezen kochten sinds november 2018 15,5 miljoen aandelen in, op een totaal van 191 miljoen uitstaande aandelen. De kaspositie bedroeg op 30 juni 43,4 miljoen dollar, na de vervroegde omzetting in april van 15 miljoen warrants tegen 3,35 dollar per aandeel. Daarnaast bezit Sandstorm voor circa 70 miljoen dollar niet-strategische investeringen in mijnbedrijven en is er een ongebruikte kredietfaciliteit van 300 miljoen. Het bedrijf bekijkt mogelijke grote streamingovereenkomsten.ConclusieDe daling van het verkoopvolume is een tijdelijk fenomeen. Het aandeel van Sandstorm Gold plooide onlangs beperkt terug, na ruimschoots te verdubbelen sinds het dieptepunt in maart. Het bedrijf zit op vinkenslag voor een nieuwe grote deal en overweegt in 2021 een eerste dividend uit te keren. Het aandeel is een vaste waarde in de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 8,67 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,66 miljard dollarK/w 2019: 103Verwachte k/w 2020: 67Koersverschil 12 maanden: +35%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: -