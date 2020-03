Het aandeel zit al vijf jaar vast als gevolg van de onstabiele politieke en economische situatie in de Democratische Republiek Congo. We denken dat er de komende jaren weer ruimte is voor een koersversnelling.

De holding die zich uitsluitend richt op de Democratische Republiek Congo pakt bij de publicatie van de jaarcijfers 2019 uit met een primeur. Voor het eerst is er een keuzedividend. Dat betekent dat de aandeelhouders kunnen kiezen hun dividend geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen in nieuwe aandelen. Hoofdaandeelhouder SFA (Philippe Croonenberghs) zal dat minstens voor de helft doen.

...

De holding die zich uitsluitend richt op de Democratische Republiek Congo pakt bij de publicatie van de jaarcijfers 2019 uit met een primeur. Voor het eerst is er een keuzedividend. Dat betekent dat de aandeelhouders kunnen kiezen hun dividend geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen in nieuwe aandelen. Hoofdaandeelhouder SFA (Philippe Croonenberghs) zal dat minstens voor de helft doen. De portefeuillemaatschappij profileert zich al jaren als een dividendaandeel. Tussen 2008 en vorig jaar maakte het dividend een sprong van 0,16 naar 1,157 euro bruto per aandeel. Netto betekent dat 0,81 euro per aandeel. De jongste toename bedraagt opnieuw bijna 20 procent (+19% tegenover de 0,971 euro bruto van 2018). Dat hoge tempo van dividendverhogingen blijft mogelijk door de blijvende stijging van de huurinkomsten van de vastgoedactiviteiten, op de eerste plaats de Utexafrica-site in Kinshasa. Die inkomsten bereikten vorig jaar 19,47 miljoen euro of 12 procent meer dan in 2018. Met dank aan de extra huurinkomsten van de eerste fase van het project Bois Nobles,dat bestaat uit 36 wooneenheden, die allemaal verhuurd zijn. De huurwaarde op jaarbasis bedraagt 1,6 miljoen euro. De tweede fase is van start gegaan.In die fase gaat het om 33 wooneenheden, waarvan de aflevering gepland is tegen eind 2020, begin 2021. Heel positief is ook de huurovereenkomst voor tien jaar met Brussels Airlines in een nieuw gebouw (klaar eind 2020) op de locatie Petit Pont. Het gebouw zal drie verdiepingen hebben, waarvan Brussels Airlines er eentje gebruikt. Voor de twee andere verdiepingen zullen huurders worden gezocht. Er was ook goed nieuws van de Carrigrès-zandsteengroeve in Kinshasa. Daar herstelde de omzet in 2019 met 52,6 procent van een belabberd laag niveau tot 2,46 miljoen euro. Maar dat was nog niet voldoende om het bedrijfsresultaat in het zwart te schrijven (-63.000 euro). Een potentieel megaproject is de promotie van circa 1500 woningen op de resterende 87 hectare buiten Kinshasa (Kinsuka). Een deel van het terrein werd verkocht voor 6,9 miljoen dollar aan het overheidsbedrijf Société Nationale d'Electricité om de stad Kinshasa te verbinden met de nieuwe waterkrachtcentrale. Dat zorgde voor een nettowinst van 10,77 miljoen euro of 3,04 euro per aandeel. Het recurrente bedrijfsresultaat bedroeg 7,83 miljoen euro (2,21 euro per aandeel). Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool in ontwikkeling. Begin 2020 werd de digitale campus geopend, waar intensieve opleidingen in web- en mobiele ontwikkeling worden gegeven. Via de investering in het fonds Partech Africa werd al in negen Afrikaanse start-ups geïnvesteerd. Texaf wil een toonaangevende investeerder worden door te participeren in beloftevolle, digitale bedrijven. Het management gaat uit van een resultaat dit jaar in lijn met dat van 2019 omdat de tweede fase van Bois Nobles en het gebouw Petit Pont pas in 2021 extra huurinkomsten zullen opbrengen.ConclusieNa eerst een spectaculaire koersstijging zit het aandeel al vijf jaar vast als gevolg van de onstabiele politieke en economische situatie in de Democratische Republiek Congo. We denken dat er de komende jaren weer ruimte is voor een koersversnelling. Een nieuwe berekening van het vastgoed begin 2019 leverde een waarde op van 324,5 miljoen euro (89,4 euro per aandeel) op basis van 800 dollar per vierkante meter voor bebouwbare grond in het centrum van Kinshasa. Het koerspotentieel op langere termijn op basis van de vastgoedontwikkeling alleen blijft groot. Daar kan over enkele jaren ook het potentieel van de digitale economie bij komen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 35,20 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 123,7 miljoen euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 2,3%