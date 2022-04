Bijna zeven jaar nadat het toenmalige Thrombogenics het roer volledig omgooide van de commercialisatie van het oogmiddel Jetrea naar een nieuwe pijplijn kandidaat-geneesmiddelen voor diabetes-gerelateerde oogziekten, worden de komende twaalf tot achttien maanden cruciaal.

Initieel had Oxurion vier kandidaat-middelen, maar na het wegvallen van THR-409 en THR-317 ligt al enkele jaren de focus op de plasma-kallikreïneremmer (Pkal-remmer) THR-149 en de pan-RGD integrine-remmer THR-687. Deze moleculen kunnen mogelijks tegemoetkomen aan de beperkingen van de standaardbehandeling met anti-VEGF-middelen (Lucentis of Eylea), door snellere, langere en betere werkzaamheid aan te tonen.

...

Initieel had Oxurion vier kandidaat-middelen, maar na het wegvallen van THR-409 en THR-317 ligt al enkele jaren de focus op de plasma-kallikreïneremmer (Pkal-remmer) THR-149 en de pan-RGD integrine-remmer THR-687. Deze moleculen kunnen mogelijks tegemoetkomen aan de beperkingen van de standaardbehandeling met anti-VEGF-middelen (Lucentis of Eylea), door snellere, langere en betere werkzaamheid aan te tonen. Voor beide moleculen loopt een fase II-studie in twee delen. THR-149 wordt getest bij patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME) die niet of niet optimaal reageren op een anti-VEGF-middel. Voor de naar schatting 40 tot 50 procent van de DME-patiënten voor wie dit het geval is, bestaat geen werkzaam medicijn. De DME-markt bedroeg in 2020 4 miljard dollar. Uit een verdere analyse van de vorig najaar gepubliceerde positieve resultaten van het eerste deel van de studie, bleek dat twee van de acht patiënten die de hoogste dosis kregen toegediend eigenlijk niet in de studie hadden mogen opgenomen zijn. Zulke patiënten maken circa 20 procent uit van de doelgroep, maar kunnen gelukkig op basis van twee biomerkers worden opgespoord. Door een aanpassing aan het studieprotocol zullen zij niet worden opgenomen in het tweede deel van de studie, een vergelijkingsstudie met Eylea. De eerste resultaten van het tweede deel worden medio 2023 verwacht. Uiteraard wordt dit een zeer belangrijk moment. In het lopende kwartaal krijgen we de eerste resultaten van het eerste deel van de fase II-studie met THR-687 bij DME-patiënten die nog geen eerdere behandeling kregen. Bij gunstige resultaten start met de gekozen dosis onmiddellijk het tweede deel, eveneens een vergelijkingsstudie met Eylea. De resultaten worden in de tweede helft van 2023 verwacht. THR-687 heeft een breder werkingspotentieel, waardoor in geval van gunstige resultaten uit het eerste deel van de DME-studie en met voldoende financiering, later dit jaar een fase II-studie zal opstarten in natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte AMD). Dat is een markt van 6,5 miljard dollar. Voor de financiering was er de voorbije maanden heel wat nieuws. Dat was ook nodig gezien de fel geslonken kaspositie (10 miljoen euro eind 2021). Eerst was er in juni 2021 een financieringsdeal met de Franse Negma Group, die de gespreide uitgifte mogelijk maakt van tot 30 miljoen euro verplicht in aandelen om te zetten converteerbare obligaties. Daarvan is tot nog toe minder dan 5 miljoen euro opgenomen. In november volgde de uitgifte van een converteerbare obligatie voor 10 miljoen euro, opgenomen door Kreos Capital en Pontifax Ventures. De belangrijkste stap volgde begin maart met een private plaatsing van 7,2 miljoen aandelen tegen 1,44 euro per aandeel, of een premie van 4 procent op de laatste voorafgaande koers. De Amerikaanse biotechinvesteerder Fidelity Management tekende in op 3,1 miljoen aandelen. Door een bekende Amerikaanse investeerder aan te trekken zette Oxurion een eerste belangrijke stap richting een Amerikaanse beursnotering.ConclusieDe resultaten met THR-687 op korte termijn en met zowel THR-149 als THR-687 volgend jaar zullen beslissen of Oxurion alsnog een tweede beursleven kan realiseren dat wel voor waardecreatie zorgt. Niet onterecht lonkt topman Tom Graney voor de financiering steeds nadrukkelijker naar Amerikaanse investeerders. We verwachten een forse koersreactie (positief of negatief) op de resultaten op korte termijn over THR-687. Enkel voor de risicobewuste biotechbelegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 1,18 euroTicker: THR BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 55,6 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -55%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: -