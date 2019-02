Voorraadcorrectie Melexis heftiger dan verwacht

Melexis sloot een lastig 2018 af met iets beter dan verwachte omzetcijfers, maar de prognoses voor 2019 zijn ronduit teleurstellend. De producent van halfgeleiders voor de autosector had in oktober al de prognoses voor het volledige boekjaar neerwaarts bijgesteld. Toen luidde het dat het om een tijdelijke voorraadcorrectie ging, maar intussen werd duidelijk dat er meer aan de hand is. Melexis voorspelt voor het eerst sinds 2009 een daling van de omzet. Dat is een serieuze klap na zes opeenvolgende jaren met een dubbelcijferige omzetgroei.

