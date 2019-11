Het is de jongste jaren haast een constante. KBC profileert zich als een Europese topbank door haast continu resultaten te presenteren die in lijn liggen met de analistenverwachtingen. Ook voor het derde trimester was dat de meest gehoorde commentaar. De Belgische grootbank leverde het cijfermateriaal af dat werd verwacht.

In veel andere sectoren zou men spreken van een 'saai', want te voorspelbaar bedrijf. Maar wie de Europese bankensector de jongste jaren heeft gevolgd, weet dat banken die met nieuws of resultaten 'verrasten' dat meestal op negatieve wijze deden. In die context is de voorspelbaarheid van de KBC-resultaten uitstekend nieuws voor de aandeelhouders. Saai is in dit geval top.

...