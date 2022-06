Vopak boort nieuwe markten aan. Er was op de beleggersdag veel aandacht voor duurzaamheid maar het tankopslagbedrijf blijft voorlopig zwaar leunen op olie en gas.

De winstgevendheid van de bestaande portefeuille van Vopak staat al geruime tijd onder druk en het tankopslagbedrijf wil deze dalende trend keren. De operationele bedrijfskasstroom in verhouding tot het geïnvesteerd kapitaal moe...

De winstgevendheid van de bestaande portefeuille van Vopak staat al geruime tijd onder druk en het tankopslagbedrijf wil deze dalende trend keren. De operationele bedrijfskasstroom in verhouding tot het geïnvesteerd kapitaal moet in 2025 minstens 10 procent bedragen, tegenover 10,2 procent in 2021 en nog 12,8 procent in 2019.De aangescherpte focus op cashgeneratie moet kapitaal vrijmaken om tot 2030 1 miljard euro te investeren in gas- en industriële terminals en nog eens 1 miljard euro in terminals voor groene energie, zoals waterstof en energieopslag. Dit zijn voor Vopak deels nieuwe markten en de rendementen op de investeringen zijn daarom onzeker. Bovendien neemt de blootstelling aan de olie- en gasmarkt tot 2025 slechts met 10 procentpunten af naar 40-50 procent van het geïnvesteerde kapitaal.ConclusieOp de beleggersdag was er vooral veel aandacht voor duurzaamheid, maar de financiële doelen maken geen indruk. De marktvooruitzichten voor olieopslag in Europa blijven zwak. Bij een bescheiden koers-winstverhouding van 11 hanteren we een 'houden'-advies voor het aandeel Vopak.Deze tekst is verschenen in Beleggers Belangen.