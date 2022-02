De specialist in tankopslag voert wel een voorspelbaar dividendbeleid.

In tegenstelling tot de meeste aandeelhouders liepen die van het Nederlandse Koninklijke Vopak het afgelopen jaar niet met een brede glimlach rond. De voorbije twaalf maanden zakte de koers van 's werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag met een derde. De bekendmaking van de jaarcijfers over 2021 bracht daarin geen verandering. Opnieuw verloor het aandeel meteen 4 procent, want het enthousiasme bij de analisten was ver te zoeken. Dat is vooral een weinig fraaie statistiek voor de referentie-aandeelhouder HAL Trust (48,15%).

...

In tegenstelling tot de meeste aandeelhouders liepen die van het Nederlandse Koninklijke Vopak het afgelopen jaar niet met een brede glimlach rond. De voorbije twaalf maanden zakte de koers van 's werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag met een derde. De bekendmaking van de jaarcijfers over 2021 bracht daarin geen verandering. Opnieuw verloor het aandeel meteen 4 procent, want het enthousiasme bij de analisten was ver te zoeken. Dat is vooral een weinig fraaie statistiek voor de referentie-aandeelhouder HAL Trust (48,15%). De jaarresultaten voldeden aan de verwachtingen, maar ook niet meer dan dat. In het laatste kwartaal van 2021 bedroeg de omzet 315,2 miljoen euro, ten opzichte van 303,7 miljoen in het vierde kwartaal van 2020 en 309,5 miljoen in het derde kwartaal. De jaaromzet kwam uit op 1,228 miljard euro, versus 1,19 miljard in 2020. De bedrijfskasstroom (ebitda), inclusief deelnemingen, sprong van 185,9 naar 212,5 miljoen euro op jaarbasis. De prestaties in Europa waren zwak. Het globale cijfer werd gered door een fraai herstel in China, en bij uitbreiding in Azië. Dat ondanks een lagere gemiddelde bezettingsgraad van 88 procent in het laatste kwartaal, versus 90 procent in dezelfde periode vorig jaar. In 2021 was dat 87 procent, versus 88 procent in 2020. De enorme schaarste aan producten in de olie- en chemie-industrie verlaagt de vraag naar opslagcapaciteit. Vopak vindt zijn oorsprong meer dan 400 jaar terug, met Blauwhoedin 1616, ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Blauwhoed fuseerde in 1967 met Pakhuismeesterstot Pakhoed, dat op zijn beurt in 1999 samenging met Van Ommeren. Die fusie leverde het huidige Koninklijke Vopak op, een specialist in de op- en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, gassen en olieproducten. Het bedrijf uit Rotterdam exploiteert 70 terminals in 23 landen. De totale opslagcapaciteit bedroeg eind vorig jaar 36,2 miljoen kubieke meter, tegenover 35,6 miljoen eind 2020. Tegen eind 2023 komt daar in principe nog 1,6 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit bovenop, op basis van de huidige projecten. Dat geeft 4 tot 5 procent capaciteitsgroei in twee jaar. Belangrijk is dat vier vijfde van de jaarlijkse kasstromen verzekerd is op basis van langetermijncontracten met bekende commerciële partners met een sterke kredietwaardigheid. Wie een groei-aandeel zoekt, komt dus niet snel bij Vopak uit. Al vele jaren ligt de jaaromzet tussen 1,2 en 1,3 miljard euro. Daar staat doorgaans een bedrijfskasstroom (ebitda) tussen 750 en 850 miljoen euro tegenover (827 miljoen euro in 2021). Maar dat betekent wel dat de groep een voorspelbaar dividendbeleid kan voeren. De afgelopen jaren kwam er jaarlijks 5 eurocent per aandeel bij. Nu verhoogt Vopak het dividend van 1,20 van 1,25 euro bruto per aandeel. ConclusieWe zijn onlangs van start gegaan met de opvolging van het aandeel van Koninklijke Vopak, maar de eerste cijfers zijn geen groot succes. Nochtans zien we in Vopak een potentiële waarde voor het defensieve compartiment van de portefeuille, op basis van een te forse koersafstraffing het voorbije jaar na opnieuw een jaar van gemiste groei. We mikken op een herwaardering in de komende 12 tot 24 maanden richting een 'normale' waardering, die voor ons een koersevolutie richting 41 euro (onze nieuwe faire waarde) inhoudt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 31,15 euroTicker: VPK NAISIN-code: NL0009432491Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,92 miljard euroK/w 2021: 12,5Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 3,6%