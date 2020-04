Het aandeel van de Belgisch-Franse champagnegroep Vranken-Pommery Monopole stelde extreem teleur in het voorbije decennium. Het aandeel bereikte begin april een nieuw dieptepunt.

In het begin surfte het nog mee op de herstelbeweging die de beurzen wereldwijd inzetten vanaf maart 2009, in de nasleep van de financiële crisis. De koerspiek van 36,42 euro van begin 2011 is achteraf de hoogste koers van de afgelopen tien jaar gebleken. Een eerste terugval kwam er in 2011 door de eurocrisis, die flink inhakte op het Europese consumentenvertrouwen. Tegen 2015 flirtte het aandeel opnieuw met 30 euro, maar het noodlot sloeg opnieuw toe. De terreuraanslagen in thuismarkt Frankrijk in 2015 en 2016 hakten in op het toerisme en het restaurantbezoek. Een volgende tegenslag was de keuze van het Verenigd Koninkrijk, de tweede grootste markt van Vranken, voor vertrek uit de Europese Unie. Het Britse pond daalde met 20 procent en economische onzekerheid greep om zich heen. Vanaf begin 2016 tot medio 2019 schommelde de koers van het aandeel Vranken tussen 22 en 25 euro. De groep is het nummer twee in de verkoop van champagne, na de luxeketen LVMH. De verkoop van de topmerken Vranken, Pommery, Charles Lafitte, Bissinger en Heidsieck & Co Monopole is goed voor ruim 75 procent van de groepsomzet. Daarnaast produceert Vranken ook wijnen en port. Sinds 2017 boort Vranken een nieuwe groeipool aan met de productie van mousserende wijnen in de Verenigde Staten (Louis Pommery California), Frankrijk (Brut de France) en het Verenigd Koninkrijk (Louis Pommery England). Ondanks de inspanningen om meer omzet in het buitenland te genereren, schommelt de omzet al jaren rond 300 miljoen euro (300,4 miljoen euro in 2018). Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in september bleek dat het laatste jaar van het decennium er een in mineur zou worden. De protesten van de gele hesjes en een nieuwe Franse wet die minder promoties in warenhuizen toelaat (Egalim) drukten de omzet in de eerste helft van 2019 met 7,6 procent tot 87 miljoen euro. De jaaromzet zakte met 8,6 procent tot 274,6 miljoen euro. De omzet uit champagne daalde met 10 procent tot 209,4 miljoen euro. De omzet uit roséwijnen steeg met 10,7 procent tot 12,4 miljoen euro, terwijl port en mousserende wijnen 21,7 miljoen euro omzet aanleverden (-8%). De omzet uit generische en half afgewerkte wijnen daalde met 5,8 procent tot 31,1 miljoen euro.De recurrente bedrijfswinst (rebit) steeg desondanks met 1,5 procent tot 20,9 miljoen euro (marge +70 basispunten tot 7,6%). Maar door de chronisch hoge financieringskosten (19,3 miljoen euro) verschrompelde de nettowinst tot 0,1 miljoen euro. In 2018 was dat nog 3,4 miljoen.De nettoschuld groeide vorig jaar met 64,6 miljoen euro aan, tot 712,1 miljoen euro, waarvan 28,3 miljoen leasingschulden (IFRS 16). De vooruitzichten voor 2020 ogen bijzonder somber door de impact van de coronacrisis op de ontspanningssector. Vranken vroeg een verlenging van de vervaldag van bankschulden en schrapte het dividend, dat de voorbije jaren 0,8 euro bruto per aandeel bedroeg. ConclusieHet aandeel van Vranken Pommery bereikte begin april een dieptepunt. Het beperkte herstel sindsdien getuigt van weinig veerkracht. De hoge schuld is theoretisch min of meer afgedekt door de waarde van de voorraden, maar kan in moeilijke economische omstandigheden problematischer worden. Daar staat de waarde van het patrimonium en de historisch lage waardering tegenover, tegen nauwelijks 0,34 keer de boekwaarde. We bevestigen ons neutrale advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 14,15 euroTicker: VRAP FPISIN-code: FR0000062796Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 126,5 miljoen euroK/w 2019: 1400Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -37%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: -