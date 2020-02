Facebook presteerde in het vierde kwartaal boven de verwachtingen, maar beleggers konden het vooruitzicht op een verder vertragende groei niet smaken.

Het platform van Facebook bevat naast Facebook ook Instagram, Messenger en WhatsApp. Facebook zag het aantal dagelijks actieve gebruikers in het vierde kwartaal met 9 procent toenemen naar bijna 1,66 miljard, of een groei met 34 miljoen op kwartaalbasis. De Facebook-familie groeide op jaarbasis met 11 procent naar 2,26 miljard dagelijkse gebruikers en 2,89 miljard gebruikers die minstens één keer per maand actief zijn. Gemiddeld bracht elke gebruiker van de Facebook-app in het vierde kwartaal 8,52 dollar op. Voor Amerikaanse en Canadese gebruikers is dat bijna vijf keer zoveel (41,41 dollar). Ook de Europese gebruikers zijn bovengemiddeld interessant (13,21 dollar). Noord-Amerika en Europa staan samen goed voor 29 procent van het aantal gebruikers, maar genereren wel 72 procent van de totale inkomsten uit advertenties. Over alle platformen heen verdient Facebook gemiddeld 7,38 dollar aan een gebruiker.De kern-app blijft dus de belangrijkste inkomstenbron. Dat komt omdat Facebook het vooral van advertenties moet hebben. Facebook verkoopt ook advertenties op Instagram en Messenger, maar daarmee raakt het voorlopig niet uit de kosten. Op WhatsApp wordt voorlopig niet geadverteerd, maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld veranderen. Whatsapp telt 2 miljard gebruikers, tegenover 500 miljoen toen Facebook de berichtendienst in 2014 kocht. Regulering over privacy speelt Facebook steeds meer parten. De beperkingen op gepersonaliseerde advertenties en de toenemende concurrentie zetten de tarieven onder druk. De Amerikaanse Federal Trade Commission onderzoekt de overname van WhatsApp, waarvan de gebruikersdata - in tegenstelling tot eerdere beloftes van Facebook - wel in het platform zijn geïntegreerd. Toch is de kans klein dat Facebook de berichtendienst moet afstoten. De groepsomzet steeg in het vierde kwartaal met een kwart naar bijna 21,1 miljard dollar, of iets boven de consensusverwachting van 20,9 miljard. Indrukwekkend, maar het is wel het laagste cijfer ooit in dat kwartaal. Bovendien bleef de groei in Noord-Amerika, de meest lucratieve regio, steken op 20 procent. De uitgaven stegen met 34 procent tot 12,2 miljard dollar. Daar had het exploderende personeelsbestand een groot aandeel in. Facebook heeft bijna 45.000 werknemers, of 26 procent meer dan een jaar eerder. Door de lagere advertentietarieven en de hogere kosten bleef de klim van de operationele winst beperkt tot 13 procent (8,9 miljard dollar). De operationele marge daalde naar 42 procent, tegenover nog 46 procent een jaar eerder. Netto bleef 7,35 miljard dollar over (+7%), of 2,56 dollar per aandeel. Dat bracht de winst voor het volledige boekjaar op 6,44 dollar per aandeel. Facebook had aan het einde van het boekjaar 54,9 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 11 miljard dollar tegenover. Voor het lopende kwartaal stelt het bedrijf een bescheiden omzettoename van hooguit 5 procent op kwartaalbasis voorop. De groep boekte in de vier vorige kwartalen een vrije kasstroom van 20,7 miljard dollar. Dat schepte ruimte om het budget voor aandeleninkopen te verhogen. Eerder werd een budget van 24 miljard dollar goedgekeurd. Dat wordt uitgebreid met bijkomend 10 miljard dollar. ConclusieDe vertragende groei en de dalende winstgevendheid waren verwacht. Deze trend zal zich dit jaar doorzetten. Toch zijn de groei- en de margecijfers nog hoog en blijft Facebook hoge kasstromen genereren. De waardering is pittig, maar niet exorbitant in vergelijking met andere technologiespelers. Het aandeel is wel toe aan een adempauze. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 210,76 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 600,8 miljard dollarK/w 2019: 25Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: -