De mastodont in de Europese bouwsector verraste vriend en vijand met een kasstroom van 3,04 miljard euro in 2020. Dat record kwam er na een stijging van 63,9 procent ten opzichte van 2019 (1,86 miljard). Het nieuwe management, dat aan boord kwam in 2019, wist zich te bewijzen in het coronajaar. In zijn 'Transform & grow'-plan staat een grotere winstgevendheid centraal. Een andere prioriteit is weinig rendabele activiteiten afstoten. Dat laatste gebeurde vorig jaar voor 2,57 miljard euro, wat het totale bedrag van geplande en gerealiseerde verkopen sinds de aantreden van het nieuwe management op 4,6 miljard euro bracht. Om de rendabiliteit op te krikken, werkte de nieuwe bedrijfsleiding een kostenbesparingsplan uit, dat 120 miljoen euro opbracht in 2019 en 250 miljoen in 2020. Daarmee zijn de beoogde besparingen een jaar eerder dan gepland gerealiseerd, ondanks de coronacrisis. Vorig jaar zakte de omzet met 10,4 procent: van 42,57 naar 38,13 miljard euro. Daar zit ook de impact van de desinvesteringen in. Op vergelijkbare basis bleef het omzetverlies beperkt tot 3,8 procent. In de tweede jaarhelft was er op vergelijkbare basis zelfs een stijging met 4,8 procent, en zelfs met 6,4 procent in het laatste kwartaal. De daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) bleef beperkt tot 9,3 procent: van 4,87 naar 4,41 miljard euro. De ebitda-marge (ebitda/omzet) steeg licht naar 11,6 procent (+0,2%), na een spectaculair herstel met 200 basispunten (2%) in het tweede halfjaar. De bedrijfswinst (ebit) viel met 15,8 procent terug: van 3,39 miljard naar 2,85 miljard euro. De vergelijkbare ebit daalde met 12,3 procent, ook na een fors herstel (+22,4%) in de tweede jaarhelft. Door de stevige kasstroomgeneratie daalde de netto financiële schuld met bijna een derde (-31,6%): van 10,49 naar 7,18 miljard euro. De aandeelhouders krijgen een dividend van 1,33 euro bruto per aandeel. De komende jaren zien er beloftevol uit. In het kader van deGreen Deal,waarmee de Europese Commissie van de Europese Unie tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil maken, moet een renovatiegolf op gang komen. De EU wil dat tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro geïnvesteerd wordt in het energiezuiniger maken van gebouwen. 115 miljard euro gaat naar de renovatie van privéwoningen, 70 miljard naar overheidsgebouwen. De Franse regering heeft in haar stimuluspakket dit jaar in 6,7 miljard euro voorzien voor de renovatiegolf. Dat is een uitgelezen opportuniteit voor de Franse bouwgroep. ConclusieWe hebben Saint-Gobain sinds begin in onze portefeuille, en daar hebben nog geen seconde spijt van gehad. Het Franse bouwbedrijf moet kunnen meeprofiteren van de Europese renovatiegolf, omdat het 70 procent van zijn groepsomzet in Europa realiseert en ongeveer de helft van de omzet uit renovatie komt. Daarnaast is er de verbeterde rendabiliteit, gekoppeld aan een aantrekkelijke waardering tegen 0,65 keer de omzet, 1,2 keer de boekwaarde, 13,5 keer de verwachte winst 2021 en 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 48,35 euroTicker: SGO FPISIN-code: FR0000125007Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 24,68 miljard euroK/w 2020: 17,5Verwachte k/w 2021: 13,5Koersverschil 12 maanden: +68%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 2,8%