De Duitse Volkswagen-groep is een van grootste autoconstructeurs ter wereld en veruit de grootste van Europa. De merkenportefeuille is de sterkste ter wereld en omvat liefst 300 modellen onder de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley voor de personenwagens en Scania, MAN en Navistar voor de vrachtwagens. Maar haar ambitie om ook de meest succesvolle en fascinerende autobouwer ter wereld te worden, torpedeerde de groep door het schandaal rond de sjoemelsoftware. Het kostte jaren om daarvan te herstellen. In de tussentijd groeide Tesla Motors uit tot het icoon van de autosector en de marktleider in het segment van de elektrische wagens. Het afgelopen jaar koesterde Volkswagen weer met ambitieuze plannen: het wil Tesla Motors onttronen en tegen 2025 de grootste producent en verkoper van elektrische wagens zijn. In het eerste kwartaal van 2022 waren elektrische wagens nog maar goed voor 5,2 procent van het aantal verkochte auto's, maar dat is wel ruim een verdubbeling tegenover een jaar eerder (2,1%). Om een topspeler in elektrische wagens te worden, moet dat percentage nog een aantal keer verdubbelen. Tegen 2025 moet het 20 procent zijn en tegen 2030 de helft. Volgens het nieuwe investeringsprogramma 2022-2026, dat begin december werd bekendgemaakt, zal de groep daarvoor 159 miljard euro moeten uitgeven. Daarom wordt de markt al een tijd opgewarmd voor de beursgang van Porsche. Het luxemerk is goed voor iets meer dan 3 procent van het aantal verkochte wagens, maar in het eerste kwartaal van 2022 leverde het wel 17 procent van de bedrijfswinst (ebit). De hoge waardering van het wel apart genoteerde Ferrarien uiteraard ook van Tesla Motors steekt de ogen uit. Analisten berekenen de waarde van Porsche op 75 tot 100 miljard euro. Het is nu wachten op betere marktomstandigheden om de beursgang te laten doorgaan.De eerste drie maanden van dit jaar geven een gemengd cijferbeeld. Door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen (tekort aan componenten, chips) en de oorlog in Oekraïne heeft de groep 14,5 procent minder wagens verkocht: van 2,33 naar 1,99 miljoen. Toch bleef de omzet met 62,74 miljard euro (+0,6%) stabiel. Dat is onder meer te danken aan de bijdrage van 2 miljard euro van de overgenomen Amerikaanse vrachtwagenproducent Navistar (geconsolideerd sinds juli). Prijsverhogingen, een grotere verkoop van duurdere wagens en indekkingen (onder meer tegen stijgende grondstoffenprijzen) stuurden het bedrijfsresultaat (ebit) van 4,812 naar 8,453 miljard euro (+73%). De nettowinst maakt een sprong van bijna 97 procent: van 3,414 naar 6,724 miljard euro. Belangrijk is ook nog dat de nettokaspositie van de automobielafdeling verder is gestegen tot 31,1 miljard euro. ConclusieVolkswagen is een goed uitgebalanceerde groep met een sterke merkenportefeuille en de ambitieuze doelstelling Tesla Motors uit te dagen in het segment van de elektrische wagens. Tegen minder dan 5 keer de verwachte winst voor 2022 en 0,5 keer de boekwaarde is het aandeel zeer goedkoop. Temeer daar de geplande beursgang van de winstmachine Porsche voor koersanimo moet kunnen zorgen. De grootste autobouwer van Europa is dan ook een topkandidaat om het gewicht in de voorbeeldportefeuille verder op te trekken in de komende weken/maanden.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 144,58 euroTicker: VOW3 GYISIN-code: DE0007664039Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 86,53 miljard euroK/w 2021: 4Verwachte k/w 2022: 4,5Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 5,3%