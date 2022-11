Argenx lijkt op weg in sneltreinvaart een structureel winstgevend geïntegreerd biotechbedrijf te worden.

Met een netto-omzet van 131,3 miljoen dollar in het derde kwartaal overtrof Vyvgart, de commerciële naam van de FcRn-remmer efgartigimod, voor de derde keer op rij ruimschoots de verwachting van 107 miljoen dollar. In het eerste kwartaal bedroeg de netto-omzet 21,2 miljoen dollar (7 miljoen verwacht), in het tweede kwartaal 74,8 miljoen (35 miljoen verwacht). Het medicijn is goedgekeurd in de Verenigde Staten, Japan en sinds 11 augustus in Europa voor de behandeling van de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG).Het leeuwendeel van de netto-omzet van 124,1 miljoen dollar werd gerealiseerd in de Verenigde Staten. De verkoop in Japan begon in mei en leverde in het derde kwartaal 6 miljoen dollar omzet op (1,5 miljoen in het tweede kwartaal). De verkoop in Duitsland is op 1 september begonnen, met een eerste omzet van 0,6 miljoen dollar. De verkoop zal in Europa veel geleidelijker op gang komen doordat de terugbetalingsovereenkomsten land per land moeten worden onderhandeld. De focus ligt naast Duitsland in eerste instantie op Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Eind september waren er al meer dan 2.000 patiënten met Vyvgart behandeld of in behandeling (1.400 patiënten op 30 juni). Argenx mikt in de Verenigde Staten op een doelgroep van 17.000 patiënten. De beslissingen over de goedkeuringsaanvragen in Israël, China en Canada worden in 2023 verwacht. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling klommen in het derde kwartaal naar 236,7 miljoen dollar (139,4 miljoen vorig jaar) door de eenmalige kosten van 99,1 miljoen voor een priority review voucher. De voucher geeft het recht een goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten versneld te laten gebeuren. Argenx zette die in voor de in september ingediende aanvraag voor de onderhuidse toedieningsvorm van Vyvgart tegen gMG. De beslissing wordt daardoor vervroegd naar de eerste helft van 2023. De ontwikkeling van de uitgebreide pijplijn ligt op schema. In het eerste kwartaal van 2023 krijgen we cruciale fase III-resultaten van Vyvgart in de neuromusculaire ziekte CIDP. Dat is een belangrijke indicatie met een mogelijke piekomzet van 1,5 tot 2 miljard dollar, te vergelijken met 2 tot 2,5 miljard in gMG. In de tweede jaarhelft volgen de fase III-studieresultaten in de huidziekte pemphigus vulgaris (PV), alsook voor de subcutane fase III-studie in de bloedziekte ITP. Met de C2-remmer ARGX-117 loopt een fase II-studie in de neurologische ziekte MMN en start de komende maanden een tweede fase II-studie. Voor de MUSK-agonist (muscle specific kinase) ARGX-119 wordt voor het jaareinde een aanvraag ingediend voor het starten van de eerste klinische studie. De kaspositie bedroeg eind september een geruststellende 2,39 miljard dollar (2,6 miljard op 30 juni). Argenx verwacht voor 2022 nog altijd een cashburn tot 1 miljard dollar. ConclusieNa een stevige aanloop reageerde het aandeel van argenx volatiel, maar per saldo neutraal op de uitstekende cijfers. Dat analisten in mei de verwachte jaaromzet voor 2022 van 160 miljoen naar 406 miljoen dollar en voor 2023 van 460 miljoen naar 816 miljoen dollar hebben verhoogd, bewijst de uitermate succesvolle commerciële start van Vyvgart. Argenx lijkt op weg in sneltreinvaart een structureel winstgevend geïntegreerd biotechbedrijf te worden. Een geslaagde fase III-studie in CIDP begin 2023 kan daartoe de definitieve aanzet geven. Voorlopig is het aandeel te behouden, maar we zullen de minste koerszwakte de komende weken aangrijpen voor een koopadvies in aanloop naar begin 2023. Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2B Koers: 384,80 euroTicker: ARGX BBISIN-code: NL0010832176Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 21,3 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +60%Koersverschil sinds jaarbegin: +25%Dividendrendement: -