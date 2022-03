CFE pakte uit met beter dan verwachte jaarcijfers voor 2021.

De Belgische bouw- en baggergroep CFE meldde begin december dat ze zal worden opgesplitst in twee afzonderlijke beursgenoteerde ondernemingen: CFE en DEME. CFE zal zijn 100 procentbelang in de offshore-, bagger- en milieugroep DEME overdragen naar een nieuwe vennootschap, DEME Group. De aandeelhouders van CFE zullen voor elk aandeel in bezit een aandeel van DEME Group ontvangen. Het nieuwe CFE zal de bouwafdeling contracting en de vastgoedontwikkelingspool BPI Real Estate omvatten. Het doel is de transactie tijdens de komende zomer af te ronden.

...

De Belgische bouw- en baggergroep CFE meldde begin december dat ze zal worden opgesplitst in twee afzonderlijke beursgenoteerde ondernemingen: CFE en DEME. CFE zal zijn 100 procentbelang in de offshore-, bagger- en milieugroep DEME overdragen naar een nieuwe vennootschap, DEME Group. De aandeelhouders van CFE zullen voor elk aandeel in bezit een aandeel van DEME Group ontvangen. Het nieuwe CFE zal de bouwafdeling contracting en de vastgoedontwikkelingspool BPI Real Estate omvatten. Het doel is de transactie tijdens de komende zomer af te ronden.Dat hier mogelijkheden liggen bewijst het recente overnamebod van de Nederlandse holding HAL op Boskalis, de Nederlandse sectorgenoot van DEME. HAL legt 32,5 euro per aandeel Boskalis op tafel, een ondernemingswaarde van 4,2 miljard euro. Boskalis en DEME zijn volgens de omzet, de winstgevendheid en de grootte van het orderboek vergelijkbaar. CFE noteert momenteel met een ondernemingswaarde van zo'n 3,7 miljard euro. In afwachting van de afsplitsing pakte CFE uit met beter dan verwachte jaarcijfers over 2021. De groepsomzet steeg met 12,8 procent tot 3,64 miljard euro, te vergelijken met de gemiddelde analistenprognose van 3,56 miljard euro. Na negen maanden bedroeg de groei tegenover 2020 nog 6,3 procent tot 2,55 miljard euro. DEME realiseerde na een sterk vierde kwartaal een jaaromzet van 2,51 miljard euro, een toename met 14,3 procent. Na negen maanden ging de omzet 3 procent hoger tot 1,73 miljard euro.De baggeractiviteiten groeiden het sterkst, met 29 procent tot 1,13 miljard euro, onder meer dankzij de eerste bijdrage van het nieuwste paradepaard uit de vloot, de Spartacus. DEME Offshore zag de omzet met 35 miljoen euro terugvallen tot 899,6 miljoen door een daling van de geleverde materialen. De komende jaren zullen meer en meer offshoreprojecten buiten Europa opstarten. Dit jaar wordt het nieuwste installatieschip Orion opgeleverd. Het kleinere DEME Infra boekte 263 miljoen euro omzet, een stijging met 26 procent. Heel positief was de evolutie van de bedrijfskasstroom of de ebitda. Die nam met 27 procent toe tot 469,3 miljoen euro. In 2019 bedroeg de ebitda 437 miljoen euro. De ebitda-marge steeg van 16,8 naar 18,7 procent.De nettowinst van DEME verdubbelde ruimschoots tot 114,6 miljoen euro (+138,7%). Het orderboek steeg het voorbije jaar met 31,2 procent tot een record van 5,9 miljard euro, waarvan bijna de helft voor rekening van Offshore (+148,2% tot 2,8 miljard). DEME verwacht in 2022 een verdere toename van de omzet, de ebitda en de nettowinst. Contracting boekte een omzetstijging met 14 procent tot 1,04 miljard euro, vooral dankzij bovengemiddelde groei in Polen (+34,2% tot 236 miljoen). De nettowinst steeg met 152,7 procent tot 13,9 miljoen euro. Het orderboek groeide met 5 procent tot 1,56 miljard euro. BPI boekte een nettowinst van 23 miljoen euro, een toename met 74,2 procent. Op groepsniveau steeg de ebitda met 29,7 procent tot 537,8 miljoen euro en de nettowinst met 134,4 procent tot 150 miljoen. Dat is 5,93 euro per aandeel. Ter versterking van het eigen vermogen van het toekomstige CFE wordt dit jaar onverwachts geen dividend uitgekeerd.ConclusieHet aandeel van CFE herstelde volledig van de dip begin maart na de Russische inval in Oekraïne en is sinds de aangekondigde afsplitsing van DEME met ruim 30 procent gestegen. Toch blijft de waardering tegen ruim 21 keer de verwachte winst 2022 en met een ondernemingswaarde (ev) van 5,8 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2022 aantrekkelijk, in de aanloop naar de afsplitsing van DEME. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 130,40 euroTicker: CFEB BBISIN-code: BE0003883031Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,3 miljard euroK/w 2021: 22Verwachte k/w 2022: 21Koersverschil 12 maanden: +50%Koersverschil sinds jaarbegin: +3,5%Dividendrendement: -